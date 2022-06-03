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УЕФА официально принес извинения болельщикам за плохую организацию финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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Так кто виноват?

УЕФА официально принес извинения болельщикам за плохую организацию финала ЛЧ

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

УЕФА на официальном сайте принес извинения болельщикам, пострадавшим перед финалом Лиги чемпионов. В организации также напомнили, что ведется независимое расследование.

"УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось столкнуться или стать свидетелями ужасных и пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов, который должен был стать праздником европейского клубного футбола.

Ни один болельщик не должен сталкиваться с подобным, и это не должно повториться", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что огромное количество фанатов пытались пробраться на стадион по поддельными билетам. Игра была задержана, так как некоторые болельщики стояли у стадиона несколько часов без возможности пройти на стадион.

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В статье: УЕФА Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов
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Источник:
uefa.com

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