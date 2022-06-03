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УЕФА официально принес извинения болельщикам за плохую организацию финала ЛЧ
Так кто виноват?
Фото: twitter.com/UEFA
УЕФА на официальном сайте принес извинения болельщикам, пострадавшим перед финалом Лиги чемпионов. В организации также напомнили, что ведется независимое расследование.
"УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось столкнуться или стать свидетелями ужасных и пугающих событий в преддверии финала Лиги чемпионов, который должен был стать праздником европейского клубного футбола.
Ни один болельщик не должен сталкиваться с подобным, и это не должно повториться", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что огромное количество фанатов пытались пробраться на стадион по поддельными билетам. Игра была задержана, так как некоторые болельщики стояли у стадиона несколько часов без возможности пройти на стадион.
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