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Сегодня состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сформируются пятнадцать игровых пар
Сегодня, 14-го июня, состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре примут участие представители 29-ти Ассоциаций УЕФА (с 22-го по 51-е места в Таблице коэффициентов за исключением Лихтенштейна) и шарик с квотой победителя предварительного квалификационного раунда.
Команды разделены на сеяные и не сеяные.
Также предварительно команды разделены на мини-группы:
Сеяные: Лудогорец (Болгария), ЧФР (Румыния), Ференцварош (Венгрия), Марибор (Словения), Дюделанж (Люксембург).
Не сеяные: Сутьеска (Черногория), Шахтер (Солигорск, Беларусь), Тобол (Казахстан), Пьюник (Армения), Тирана (Албания).
Сеяные: Мальме (Швеция), Буде-Глимт (Норвегия), ХИК (Финляндия), ТНС (Уэльс), Жальгирис (Литва).
Не сеяные: Линфилд (Северная Ирландия), Клаксвик (Фарерские острова), РФШ (Латвия), Балканы (Косово), победитель предварительного раунда.
Сеяные: Шериф (Молдова), Слован (Словакия), Линкольн Ред Импс (Гибралтар), Шэмрок Роверс (Ирландия), Карабах (Азербайджан).
Не сеяные: Зрински (Босния и Герцеговина), Лех (Польша), Хибернианс (Мальта), Шкупи (Северная Македония), Динамо (Батуми, Грузия).
Победители игровых пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в квалификацию Лиги конференций (второй квалификационный раунд) на путь чемпионов.
Добавим, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в нем примет киевское "Динамо". Список потенциальных соперников, Таблица коэффициентов, рейтинг и корзины – в телеграмм-канале >>>
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