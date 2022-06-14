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Шериф уже без Вернидуба сыграет в Боснии. Определились пары первого квалификационного раунда ЛЧ

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Ференцварош Александра Зубкова – против Тобола из Казахстана

Шериф уже без Вернидуба сыграет в Боснии. Определились пары первого квалификационного раунда ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 14-го июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре приняли участие представители 29-ти Ассоциаций УЕФА (с 22-го по 51-е места в Таблице коэффициентов за исключением Лихтенштейна) и шарик с квотой победителя предварительного квалификационного раунда.

Команды были разделены на сеяные и не сеяные. Результаты жеребьевки:

"Пюник" (ARM) - ЧФР (ROU);
"Марибор" (SVN) - "Шахтер" Солигорск (BLR);
"Лудогорец" (BUL) - ﻿"Сутьеска" (MNE)﻿;
"Дюделанж" (LUX) - "Тирана" (ALB);
"Тобол" (KAZ) - "Ференцварош" (HUN);

"Мальме" (SWE) - ﻿﻿Победитель предварительного раунда;
"Балкани" (KOS) - "Жальгирис" (LIT);
ХИК (FIN) - РФШ (LVA);
"Буде-Глимт" (NOR) - "Клаксвик" (FRO);
"ТНС" (WAL) - "Линфилд" (NIR);

"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Хибернианс" (MLT);
"Лех" (POL)﻿﻿﻿ - "Карабах" (AZE);
﻿"Шкупи" (MKD) - "Линкольн Ред Импс" (GIB);
"Зриньски" (BIH)﻿ - "Шериф" (MDA);
﻿"Слован" (SVK) - ﻿"Динамо" Батуми (GEO)﻿﻿﻿.

Матчи состоятся 5-6-го и 12-13-го июля 2022-го года. Победители игровых пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в квалификацию Лиги конференций (второй квалификационный раунд) на путь чемпионов.

Добавим, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в нем примет киевское "Динамо". Список потенциальных соперников, Таблица коэффициентов, рейтинг и корзины – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Первый квалификационный раунд
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Источник:
УЕФФ

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