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Шериф уже без Вернидуба сыграет в Боснии. Определились пары первого квалификационного раунда ЛЧ
Ференцварош Александра Зубкова – против Тобола из Казахстана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14-го июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре приняли участие представители 29-ти Ассоциаций УЕФА (с 22-го по 51-е места в Таблице коэффициентов за исключением Лихтенштейна) и шарик с квотой победителя предварительного квалификационного раунда.
Команды были разделены на сеяные и не сеяные. Результаты жеребьевки:
"Пюник" (ARM) - ЧФР (ROU);
"Марибор" (SVN) - "Шахтер" Солигорск (BLR);
"Лудогорец" (BUL) - "Сутьеска" (MNE);
"Дюделанж" (LUX) - "Тирана" (ALB);
"Тобол" (KAZ) - "Ференцварош" (HUN);
"Мальме" (SWE) - Победитель предварительного раунда;
"Балкани" (KOS) - "Жальгирис" (LIT);
ХИК (FIN) - РФШ (LVA);
"Буде-Глимт" (NOR) - "Клаксвик" (FRO);
"ТНС" (WAL) - "Линфилд" (NIR);
"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Хибернианс" (MLT);
"Лех" (POL) - "Карабах" (AZE);
"Шкупи" (MKD) - "Линкольн Ред Импс" (GIB);
"Зриньски" (BIH) - "Шериф" (MDA);
"Слован" (SVK) - "Динамо" Батуми (GEO).
Матчи состоятся 5-6-го и 12-13-го июля 2022-го года. Победители игровых пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в квалификацию Лиги конференций (второй квалификационный раунд) на путь чемпионов.
Добавим, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в нем примет киевское "Динамо". Список потенциальных соперников, Таблица коэффициентов, рейтинг и корзины – в телеграмм-канале >>>
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