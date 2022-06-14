Шериф уже без Вернидуба сыграет в Боснии. Определились пары первого квалификационного раунда ЛЧ

Сегодня, 14-го июня, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. В процедуре приняли участие представители 29-ти Ассоциаций УЕФА (с 22-го по 51-е места в Таблице коэффициентов за исключением Лихтенштейна) и шарик с квотой победителя предварительного квалификационного раунда.

Команды были разделены на сеяные и не сеяные. Результаты жеребьевки:

"Пюник" (ARM) - ЧФР (ROU);

"Марибор" (SVN) - "Шахтер" Солигорск (BLR);

"Лудогорец" (BUL) - ﻿"Сутьеска" (MNE)﻿;

"Дюделанж" (LUX) - "Тирана" (ALB);

"Тобол" (KAZ) - "Ференцварош" (HUN);

"Мальме" (SWE) - ﻿﻿Победитель предварительного раунда;

"Балкани" (KOS) - "Жальгирис" (LIT);

ХИК (FIN) - РФШ (LVA);

"Буде-Глимт" (NOR) - "Клаксвик" (FRO);

"ТНС" (WAL) - "Линфилд" (NIR);

"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Хибернианс" (MLT);

"Лех" (POL)﻿﻿﻿ - "Карабах" (AZE);

﻿"Шкупи" (MKD) - "Линкольн Ред Импс" (GIB);

"Зриньски" (BIH)﻿ - "Шериф" (MDA);

﻿"Слован" (SVK) - ﻿"Динамо" Батуми (GEO)﻿﻿﻿.

Матчи состоятся 5-6-го и 12-13-го июля 2022-го года. Победители игровых пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в квалификацию Лиги конференций (второй квалификационный раунд) на путь чемпионов.

Добавим, что завтра, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Участие в нем примет киевское "Динамо". Список потенциальных соперников, Таблица коэффициентов, рейтинг и корзины – в телеграмм-канале >>>