Сегодня Динамо (Киев) узнает первого своего соперника в новом еврокубковом сезоне

Сегодня, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Среди прочего, своего соперника узнает киевское "Динамо". Оно будет на пути не чемпионов в посеве. Потенциальные соперники – вице-чемпионы Турции и Кипра "Фенербахче" и АЭК (Ларнака).

Матчи раунда состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года. Победители пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Начало жеребьевки – 13:00.

Также своего соперника сегодня, 15-го июня в 14:00, узнает полтавская "Ворскла" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Список потенциальных соперников сократился до пяти команд.