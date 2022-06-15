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Сегодня Динамо (Киев) узнает первого своего соперника в новом еврокубковом сезоне

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня Динамо (Киев) узнает первого своего соперника в новом еврокубковом сезоне

Фото: Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15-го июня, состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Среди прочего, своего соперника узнает киевское "Динамо". Оно будет на пути не чемпионов в посеве. Потенциальные соперники – вице-чемпионы Турции и Кипра "Фенербахче" и АЭК (Ларнака).

Матчи раунда состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года. Победители пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Начало жеребьевки – 13:00.

Также своего соперника сегодня, 15-го июня в 14:00, узнает полтавская "Ворскла" во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Список потенциальных соперников сократился до пяти команд.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Golub18
15.06.2022 в 12:51
Хоч би у календар подивилися, коли матчі. Не у червні. А у липні. Срамота
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avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.06.2022 в 11:48
Що, вже у неділю матчі?
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