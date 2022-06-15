Лига Чемпионов
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Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда ЛЧ 2022/2023
Первые матчи пройдут 19/20 июля, ответные - 26/27
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 15 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2022/23.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
- "Тобол" / "Ференцварош" - "Слован" / "Динамо" Батуми
- "Динамо" Загреб - "Шкупи" / "Линкольн" Ред Импс
- "Лех"/ "Карабах" - "Цюрих"
- ХИК / РФШ (Латвия) - "Виктория" Пльзень
- ТНС / "Линфилд" - "Буде-Глимт / "Клаксвик"
- "Балканы" / "Жальгирис" Вильнюс - "Мальме" / Победитель предварительного раунда
- "Лудогорец" / "Сутьеска" - "Шэмрок Роверс" / "Хибернианс"
- "Марибор"/ "Шахтер" Солигорск - "Зрински" / "Шериф"
- "Маккаби" Хайфа - "Олимпиакос"
- "Пюник" / ЧФР Клуж - "Дюделанж"/ "Тирана"
Путь представителей лиг
- "Мидтьюлланд" (Дания) - АЕК (Кипр)
- "Динамо" (Киев) - "Фенербахче" (Турция)
Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 19/20 июля, ответные — 26/27 июля.
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Источник:UEFA
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