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Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда ЛЧ 2022/2023

Лига Чемпионов
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Первые матчи пройдут 19/20 июля, ответные - 26/27

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда ЛЧ 2022/2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 15 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов-2022/23.

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

  • "Тобол" / "Ференцварош" - "Слован" / "Динамо" Батуми
  • "Динамо" Загреб - "Шкупи" / "Линкольн" Ред Импс
  • "Лех"/ "Карабах" - "Цюрих"
  • ХИК / РФШ (Латвия) - "Виктория" Пльзень
  • ТНС / "Линфилд" - "Буде-Глимт / "Клаксвик"
  • "Балканы" / "Жальгирис" Вильнюс - "Мальме" / Победитель предварительного раунда
  • "Лудогорец" / "Сутьеска" - "Шэмрок Роверс" / "Хибернианс"
  • "Марибор"/ "Шахтер" Солигорск - "Зрински" / "Шериф"
  • "Маккаби" Хайфа - "Олимпиакос"
  • "Пюник" / ЧФР Клуж - "Дюделанж"/ "Тирана"

Путь представителей лиг

  • "Мидтьюлланд" (Дания) - АЕК (Кипр)
  • "Динамо" (Киев) - "Фенербахче" (Турция)

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 19/20 июля, ответные — 26/27 июля.

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В статье: УЕФА
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Источник:
UEFA

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