"Не вижу ничего страшного". Маркевич оценил жребий Динамо в квалификации ЛЧ

Заслуженный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал шансы "Динамо" пройти турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2022/23.

"Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как "Фенербахче". Что АЭК, что "Фенербахче" - не является особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой.

Видел несколько раз матчи" "Фенербахче" - много "старичков". При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше", - сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.