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"Не вижу ничего страшного". Маркевич оценил жребий Динамо в квалификации ЛЧ

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Эксперт считает жребий неплохим

"Не вижу ничего страшного". Маркевич оценил жребий Динамо в квалификации ЛЧ

Фото: komandaonline.com

Новина українською

Заслуженный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал шансы "Динамо" пройти турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2022/23.

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"Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как "Фенербахче". Что АЭК, что "Фенербахче" - не является особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой.

Видел несколько раз матчи" "Фенербахче" - много "старичков". При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше", - сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, что первые матчи 2-го раунда отбора пройдут 19/20 июля, вторые – 26/27 июля. Киевляне первую игру проведут дома.

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В статье: Мирон Маркевич Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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