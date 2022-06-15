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"Не вижу ничего страшного". Маркевич оценил жребий Динамо в квалификации ЛЧ
Эксперт считает жребий неплохим
Фото: komandaonline.com
Заслуженный украинский тренер Мирон Маркевич проанализировал шансы "Динамо" пройти турецкий "Фенербахче" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов-2022/23.
"Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как "Фенербахче". Что АЭК, что "Фенербахче" - не является особой угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплохой.
Видел несколько раз матчи" "Фенербахче" - много "старичков". При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше", - сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.
Напомним, что первые матчи 2-го раунда отбора пройдут 19/20 июля, вторые – 26/27 июля. Киевляне первую игру проведут дома.
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