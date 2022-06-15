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Сабо: У Динамо хорошие шансы пройти Фенербахче, но многое решит подготовка

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Сабо: У Динамо хорошие шансы пройти Фенербахче, но многое решит подготовка

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Экс-футболист и тренер Йожеф Сабо дал свой комментарий после жребия квалификационного раунда ЛЧ. "Динамо" выпал "Фенербахче".

"Грецкий АЕК был бы более простым соперником для "Динамо", по моему мнению. Они играют в более "мягкий" футбол, если можно так сказать. Турки же – более жесткие. "Фенербахче" – слабый соперник, но нужно смотреть, а в каком состоянии будем мы, как пройдет подготовка. Очень важно, чтобы были игры, потому что тренировка – это одна, а игры – совсем другая.

Шансы пройти "Фенербахче" – хорошие, но большую роль играет подготовка к этим встречам. Также нельзя забывать, что мы - в состоянии войны и мнения и взгляды наших игроков направлены в Украину: как там наши ребята, сколько гибнет молодых людей... Во всяком случае, я постоянно об этом думаю", - заявил Сабо.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
https://1927.kiev.ua/

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