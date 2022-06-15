Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Динамо может проводить матчи ЛЧ в одном из двух польских городов
Европейский футбол в Украине пока проводиться не будет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня прошел жребий квалификационных матчей Лиги Чемпионов. Стало известно, что киевское "Динамо" встретится с "Фенербахче".
По данным журналиста Дмитрия Ильченко, рассматриваются два места проведения этих игр - польские Краков и Вроцлав. Окончательно решения пока нет.
Матчи против "Фенербахче" пройдет 21-го и 28-го июня. Старт УПЛ намечен на конец августа.
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