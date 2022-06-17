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Бурда - об игре с Фенербахче: Кто бы нам ни выпал - нужно побеждать
Защитник "Динамо" - о будущем еврокубковом сопернике киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Никита Бурда в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке команды к следующему сезону
– Никита, удается ли думать о футболе, когда в Украине идет война?
– Футбол – это наша работа. Сейчас все люди, у которых есть такая возможность, должны работать, поэтому мы тоже работаем. Думаю, футбол должен существовать, потому что для людей это возможность перевести дыхание и хотя бы чуть-чуть расслабиться.
– Как ты провел время после благотворительных матчей "Динамо" и перед возвращением в Киев?
– Я был в Бухаресте один, поэтому первым делом встретился с родными и посвятил время им. После этого – вернулся домой. Сейчас начинается подготовка к квалификации Лиги чемпионов, первое время мы будем тренироваться в Киеве.
– Ты уже забыл о своих травмах? Наверное, после длительного периода без футбола сложно восстановиться не только физически, но и психологически...
– Да, это нелегко, но поскольку такая ситуация сложилась в моей карьере, то я должен это принять. Я люблю футбол, поэтому, как бы ни было тяжело, постараюсь играть как можно дольше и радовать болельщиков своей игрой.
– Сейчас ты один из самых опытных футболистов в команде. Подсказываешь, учишь младших партнеров? И что думаешь о ситуации, что украинским клубам придется сделать ставку на молодежь?
– Раньше была возможность приглашать легионеров, а сейчас шанс проявить себя получит молодежь. Думаю, это должно быть плюсом для украинского футбола, ведь у нас хорошие молодые игроки, ребята очень стараются. Если кто-нибудь из молодежи захочет совета, то я могу подсказать. Но сам лезть с советами не буду.
– Как морально чувствуешь себя по возвращении в Киев, как реагируешь на воздушную тревогу?
– Я вернулся в Киев вчера и уже застал воздушные тревоги. Первый раз было не по себе, по телу последовал мандраж. Но очень скучал по дому, потому вернуться все равно приятно. Это самое лучшее место в мире, несмотря на любые тревоги. Лучше быть дома.
– Все ли твои близкие и родные в безопасности?
– Большая часть семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата, который был в Мариуполе. Больше двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести.
– Твое мнение о будущем сопернике "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов – турецком "Фенербахче"?
– Кто бы нам ни выпал - нужно побеждать и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. Что касается "Фенербахче", то начнем готовиться к сопернику ближе к матчу, тренерский штаб нам покажет и расскажет, что к чему, - подытожил Бурда.
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