Бурда - об игре с Фенербахче: Кто бы нам ни выпал - нужно побеждать

Защитник "Динамо" Никита Бурда в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке команды к следующему сезону

– Никита, удается ли думать о футболе, когда в Украине идет война?

– Футбол – это наша работа. Сейчас все люди, у которых есть такая возможность, должны работать, поэтому мы тоже работаем. Думаю, футбол должен существовать, потому что для людей это возможность перевести дыхание и хотя бы чуть-чуть расслабиться.

– Как ты провел время после благотворительных матчей "Динамо" и перед возвращением в Киев?

– Я был в Бухаресте один, поэтому первым делом встретился с родными и посвятил время им. После этого – вернулся домой. Сейчас начинается подготовка к квалификации Лиги чемпионов, первое время мы будем тренироваться в Киеве.

Читайте также Динамо договорилось о спарринге с именитым клубом Франции

– Ты уже забыл о своих травмах? Наверное, после длительного периода без футбола сложно восстановиться не только физически, но и психологически...

– Да, это нелегко, но поскольку такая ситуация сложилась в моей карьере, то я должен это принять. Я люблю футбол, поэтому, как бы ни было тяжело, постараюсь играть как можно дольше и радовать болельщиков своей игрой.

– Сейчас ты один из самых опытных футболистов в команде. Подсказываешь, учишь младших партнеров? И что думаешь о ситуации, что украинским клубам придется сделать ставку на молодежь?

– Раньше была возможность приглашать легионеров, а сейчас шанс проявить себя получит молодежь. Думаю, это должно быть плюсом для украинского футбола, ведь у нас хорошие молодые игроки, ребята очень стараются. Если кто-нибудь из молодежи захочет совета, то я могу подсказать. Но сам лезть с советами не буду.

– Как морально чувствуешь себя по возвращении в Киев, как реагируешь на воздушную тревогу?

– Я вернулся в Киев вчера и уже застал воздушные тревоги. Первый раз было не по себе, по телу последовал мандраж. Но очень скучал по дому, потому вернуться все равно приятно. Это самое лучшее место в мире, несмотря на любые тревоги. Лучше быть дома.

Читайте также Караваев: В квалификационных раундах ЛЧ может произойти все что угодно

– Все ли твои близкие и родные в безопасности?

– Большая часть семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата, который был в Мариуполе. Больше двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести.

– Твое мнение о будущем сопернике "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов – турецком "Фенербахче"?

– Кто бы нам ни выпал - нужно побеждать и выходить в групповой этап Лиги чемпионов. Что касается "Фенербахче", то начнем готовиться к сопернику ближе к матчу, тренерский штаб нам покажет и расскажет, что к чему, - подытожил Бурда.