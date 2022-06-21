Сегодня стартуют матчи Лиги чемпионов 2022/23. Первый этап будет проходить в формате финала четырех

Сегодня, 21-го июня 2022-го года, стартуют матчи Лиги чемпионов 2022/23. Первыми на старт выйдут участники предварительного квалификационного раунда. Этап проходит в формате "финала четырех". Четыре команды спорят за одну путевку в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов.

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) 16:00 "Интер Эскальдес" (Андорра);

"Левадия" (Эстнония) 22:30 "Викингур" (Исландия).

Полуфиналы (выше) состоят из одного матча. Победители двух противостояний сыграют между собой в финале (один матч), победитель пройдет в первый раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет со шведским "Мальме". Трое неудачников переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь не чемпионов.

Финал раунда запланирован на 24-е июня (один матч). Все матчи будут сыграны в Исландии.