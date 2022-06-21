Евросезон 2022/23 начинается. Полная заявка Украины, позиции в посеве и вне его, гарантированные места + опрос

Сегодня, 21-го июня 2022-го года, состоится старт игровой программы еврокубкового сезона 2022/23. Состоятся два матча предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов (подробнее – ЗДЕСЬ >>>), и после того еврокубковые поединки будут проводиться едва ли не еженедельно.

Финиш сезона запланирован на три даты: 31-е мая 2023-го года (финал Лиги Европы), седьмого июня 2023-го года (финали Лиги конференций) и десятого июня 2023-го года (финал Лиги чемпионов).

Среди 54-х четырех Ассоциаций-участников (кроме страны-террористки россии, которую вышвырнули из еврокубков) будет и Украина. Согласно Таблице коэффициентов, наша Ассоциация имеет право заявить на сезон пятерых участников. Два из них имеют гарантированное место в групповом этапе.

"Шахтер" – групповой этап Лиги чемпионов (третья корзина при посеве);

"Динамо" – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (первый соперник – "Фенербахче"). Посев в третьем квалификационном раунде, отсутствие посева в раунде плей-офф. В случае поражения в третьем или плей-офф раунде Лиги чемпионов – группа Лиги Европы; в случае поражения во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов – переход в третий квалификационный раунд Лиги Европы (вне посева). Победа там гарантирует минимум группу Лиги конференций, поражение – переход в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. В общем, для выхода в групповой этап любого из трех евротурниров "Динамо" нужно пройти одного из трех соперников;

"Днепр-1" – раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (первый приоритет; гарантированный минимум – групповой этап Лиги конференций);

"Заря" – третий квалификационный раунд Лиги конференций (два соперника по пути в группу, посев обеспечен в обоих раундах);

"Ворскла" – второй квалификационный раунд Лиги конференций (первый соперник – АИК; далее по пути в группу нужно пройти еще две команды, в третьем квалификационном раунде – отсутствие посева; в раунде плей-офф возможны как посев, так и отсутствие посева по рейтингу пары).

Все свои домашние еврокубковые матчи украинские команды будут проводить в Польше. Пока официальной информации нет, но известно, что "Шахтер" изучает варианты с Варшавой и Люблином, "Динамо" – с Гданьском и Вроцлавом. "Заря" и "Ворскла" работают над возможностью играть в Лодзи, "Днепр-1" выбирает вариант на юге Польши.

Стартовая позиция Украины в Таблице коэффициентов сезона 2022/23 – тринадцатая. Главные конкуренты – Сербия (впереди на 2,400 балла), Норвегия (позади на 1,350 балла), Швейцария (позади на 1,425 балла), Греция (позади на 1,500 балла), Чехия (позади на 2,300 балла) и Хорватия (позади на 22,575 балла).

Первый матч еврокубкового сезона 2022/23 с участием представителя Украины состоится 19/20-го июля.