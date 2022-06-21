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ЛЧ. Предварительный раунд квалификации. Камбек представителя Андорры ошеломил чемпиона Сан-Марино
В формате "финала четырех"
Getty Images / Global Images Ukraine
Предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов – это четыре команды, представители Андорры, Сан-Марино, Исландии и Эстонии. Они играют между собой мини-турнир в формате "финала четырех" – по одному матчу в полуфинале и финал. Победитель выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с "Мальме". Три неудачника перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.
Все матчи сыграны в Исландии.
"Ла Фиорита" (Сан-Марино) – "Интер Эскальдес" (Андорра) 1:2
Голы: Риналди 45+2 – Дженис Солдевилья 55, Дженис Солдевилья 66
Представители Сан-Марино и Андорры, а по сути далеко не первосортные футболисты из Италии и Испании. В основном составе "Ла Фиориты" вышли восемь итальянцев, еще двое вышли на замену, еще четверо остались в резерве. В составе "Интера Эскальдеса" сыграли восемь испанцев (основной состав), двое игроков этой национальности вышли на замену, еще двое остались в резерве.
В итоге, камбек удался чемпиону Андорры – определяющим оказался отрезок в начале второго тайма.
"Интер Эскальдес" продолжит свой путь в Лиге чемпионов (минимум до 24-го числа), а "Ла Фиорита" ожидает победителя пары первого квалификационного раунда ЛК "Балкани" (Косово) - "Жальгирис" (Литва).
"Левадия" (Эстония) 22:30 "Викингур" (Исландия)
Голы:
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