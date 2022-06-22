Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ

Киевское "Динамо" рассматривает Лодзь как возможное место проведения матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Как сообщает польский журналист Петр Слонка, об этом в разговоре с его другом говорил главный тренер киевлян Мирча Луческу. Раньше была информация, что игра, скорее всего, пройдет во Вроцлаве. Кроме того, как варианты также рассматривались Краков и Бухарест.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" должен состояться 19 или 20 июля. В Лодзи сборная Украины провела матчи Лиги наций против Армении (3:0) и Ирландии (1:1).