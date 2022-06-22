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Динамо нашло другой вариант проведения домашнего матча ЛЧ
Будет фартовым?
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" рассматривает Лодзь как возможное место проведения матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".
Как сообщает польский журналист Петр Слонка, об этом в разговоре с его другом говорил главный тренер киевлян Мирча Луческу. Раньше была информация, что игра, скорее всего, пройдет во Вроцлаве. Кроме того, как варианты также рассматривались Краков и Бухарест.
Матч "Динамо" - "Фенербахче" должен состояться 19 или 20 июля. В Лодзи сборная Украины провела матчи Лиги наций против Армении (3:0) и Ирландии (1:1).
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