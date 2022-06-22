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Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче

Лига Чемпионов
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Поединок будет формально домашним для киевлян

Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 киевское "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче".

Первый поединок, который будет номинально домашним для нашей команды, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзи на Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola. Начало игры – в 20:00 по местному времени (21.:00 по киевскому).

Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (1)
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nakos33
22.06.2022 в 15:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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