Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 киевское "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче".

Первый поединок, который будет номинально домашним для нашей команды, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзи на Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola. Начало игры – в 20:00 по местному времени (21.:00 по киевскому).

Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".