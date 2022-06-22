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Динамо назвало дату и место проведения матча Лиги чемпионов с Фенербахче
Поединок будет формально домашним для киевлян
Фото: ФК Динамо Киев
В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 киевское "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче".
Первый поединок, который будет номинально домашним для нашей команды, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзи на Stadion Miejski im. Wladyslawa Krola. Начало игры – в 20:00 по местному времени (21.:00 по киевскому).
Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе "Фенербахче" – "Шюкрю Сараджоглу".
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