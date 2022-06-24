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Сегодня определится последний участник первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
Финал "финала четырех"
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Сегодня, 24-го июня, в 22:30 состоится финальный матч мини-турнира предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Андоррский "Интер Эскальдес" сыграет против исландского "Викингура". Победитель этого поединка выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со шведским "Мальме".
Неудачник переместится во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с худшим из пары "Пьюник" (Армения) - ЧФР Клуж (Румыния).
"Интер Эскальдес" и "Викингур" дошли до этого мини-финала путём побед в полуфиналах. Представитель Андорры одолел "Ла Фиориту" из Сан-Марино (2:1), а исландцы разгромили эстонскую "Левадию" 6:1.
Все матчи мини-турнира предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов проходят в Исландии.
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