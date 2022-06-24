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Новичок Фенербахче: Все наше внимание сосредоточено на матчах с Динамо

Лига Чемпионов
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Первая игра между командами состоится 20 июля

Новичок Фенербахче: Все наше внимание сосредоточено на матчах с Динамо

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

Новичок турецкого "Фенербахче" Брума рассказал, что думает о матчах своей команды против киевского "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Надо делать все поэтапно. Сейчас мы находимся на стадии предсезонной подготовки. Следующий этап — это матч с киевским "Динамо" в квалификации Лиге чемпионов. И поэтому нам нужно выжать максимум из предсезонной работы.

Все наше внимание будет сосредоточено на этой игре. "Фенербахче" хочет быть в Лиге чемпионов, и это очень важно для команды, игроков и болельщиков. Думаю, мы сможем этого добиться, если будем работать вместе.

Каждый игрок хочет быть в Лиге чемпионов. Это отличная мотивация и для клуба, и для игроков, и для болельщиков. "Фенербахче" нужно снова вернуться в Лигу чемпионов. Наши фанаты должны снова стать счастливыми. Мы работаем для этого сейчас. Сезон будет длинным, так что нужно думать о ближайших матчах", - цитирует вингера клубная пресс-служба.

Напомним, первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" пройдет 20 июля в польской Лодзи, а спустя неделю команды сыграют в Стамбуле.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Брума
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Источник:
fenerbahce.org

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