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Новичок Фенербахче: Все наше внимание сосредоточено на матчах с Динамо
Первая игра между командами состоится 20 июля
Фото: fenerbahce.org
Новичок турецкого "Фенербахче" Брума рассказал, что думает о матчах своей команды против киевского "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
"Надо делать все поэтапно. Сейчас мы находимся на стадии предсезонной подготовки. Следующий этап — это матч с киевским "Динамо" в квалификации Лиге чемпионов. И поэтому нам нужно выжать максимум из предсезонной работы.
Все наше внимание будет сосредоточено на этой игре. "Фенербахче" хочет быть в Лиге чемпионов, и это очень важно для команды, игроков и болельщиков. Думаю, мы сможем этого добиться, если будем работать вместе.
Каждый игрок хочет быть в Лиге чемпионов. Это отличная мотивация и для клуба, и для игроков, и для болельщиков. "Фенербахче" нужно снова вернуться в Лигу чемпионов. Наши фанаты должны снова стать счастливыми. Мы работаем для этого сейчас. Сезон будет длинным, так что нужно думать о ближайших матчах", - цитирует вингера клубная пресс-служба.
Напомним, первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" пройдет 20 июля в польской Лодзи, а спустя неделю команды сыграют в Стамбуле.
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