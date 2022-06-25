ЛЧ. Предварительный раунд квалификации. Чемпион Исландии выигрывает финал четырех и выходит на шведский Мальме

Предварительный квалификационный раунд Лиги чемпионов – это четыре команды, представители Андорры, Сан-Марино, Исландии и Эстонии, - которые играли между собой мини-турнир в формате "финала четырех" (по одному матчу в полуфинале и финал). Победитель вышел в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с "Мальме". Трое неудачников перемещаются во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

Все матчи сыграны в Исландии.

Ранее в полуфиналах "Интер Эскальдес" (Андорра) победил "Ла Фиориту" (Сан-Марино) 2:1, а "Викингур" (Исландия) разбил "Левадию" (Эстония) 6:1. Сегодня "Интер Эскальдес" и "Викингур" сыграли между собой в решающем матче мини-турнира.

"Интер Эскальдес" (Андорра) - "Викингур" (Исландия) 0:1

Гол: Игнасон 68

"Викингур" был фаворитом, но "Интер Эскальдес" дал сопернику достойный бой. Представитель Андорры практически ни в чем не уступал исландцам, а по показателю ударов по воротам даже немного превосходил. Игра развивалась на три результата, но в итоге сыграл молодецкий исландский азарт. В середине второго тайма отличился 20-летний Игнасон, забивший также в ворота "Левадии" несколькими днями ранее. Предложить в ответ что-то большее, кроме борьбы, "Интер Эскальдес" не сумел.

Так что в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Мальме" (Швеция) сыграет "Викингур". "Интер Эскальдес", как и "Ла Фиорита" с "Левадией", еще увидим в Лиге конференций.

"Ла Фиорита" сыграет против более слабого из пары "Балкани" (Kосово) / "Жальгирис" (Литва), "Левадия" – против более слабого из пары "Шэмрок Роверс" (Ирландия) / "Хибернианс" (Мальта). Ну а "Интер Эскальдес" ждет испытание "Пьюником" (Армения) или ЧФР Клуж (Румыния).