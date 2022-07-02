Известно, кто рассудит матч Динамо с Фенербахче в Лиге чемпионов

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать во время первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" встретится с "Фенербахче".

Все судьи – из Швеции.

Главный арбитр – Глен Нюберг.

Ассистенты – Махбод Беиджи, Андреас Седерквист .

. Четвертый арбитр – Адам Ладебек.

Гленну Нюбергу 33 года, он стал профессиональным арбитром в 2008-м году, с 2013-го года работал на матчах чемпионата Швеции, а в 2016-м году получил статус арбитра FIFA и начал судить международные матчи как главный арбитр (ранее несколько раз привлекался в качества 4-го арбитра).

В прошлом сезоне на уровне международных встреч Нюберг обслуживал один матч квалификации Лиги чемпионов, два матча Лиги Европы и четыре игры Лиги Конференций. Также работал на матче квалификации ЧМ и игре Лиги Наций. С украинскими клубами и сборными в своей карьере еще не пересекался.

Напомним, игра состоится в среду, 20-го июля, в польском городе Лодзь. Номинальным хозяином поля будет "Динамо".