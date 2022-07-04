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Первый квалификационный раунд ЛЧ. Норвегия как конкурент Украины в ТК берет старт, пять команд, поражения которых не выгодны Зари

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Анонс первых матчей стадии

Первый квалификационный раунд ЛЧ. Норвегия как конкурент Украины в ТК берет старт, пять команд, поражения которых не выгодны Зари

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (на путь чемпионов), проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций на путь чемпионов.

Поскольку из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в отличие от второго и всех последующих, неудачники вылетают непосредственно в квалификацию Лиги конференций, кроме матча с участием представителя Норвегии (конкурент Украины в Таблице коэффициентов), важное значение имеют еще пять матчей с участием команд, которые выше в рейтинге за "Зарю".

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"Карабах" (Азербайджан), "Мальме" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария), "Шериф" (Молдова) и ЧФР Клуж (Румыния)… Надо, чтобы эти команды не вылетели из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это будет способствовать попаданию "Зари" (в случае прохождения ею квалификации) в более высокую корзину Лиги конференций.

05.07.2022

  • "Пьюник" (Армения) 19:00 ЧФР Клуж (Румыния);
  • "Мальме" (Швеция) 20:00 "Викингур" (Исландия);
  • "Лудогорец" (Болгария) 20:45 "Сутьеска" (Черногория);
  • "Лех" (Польша) 21:00 "Карабах" (Азербайджан).

06.07.2022

  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) 21:00 "Шериф" (Молдова).

"Буде-Глимт" уступает в рейтинге "Заре", поэтому чемпион Норвегии не влияет на позиции нашего представителя в Лиге конференций. Сама же Норвегия – первый преследователь Украины в Таблице коэффициентов, так что потери ее представителями очков будут на руку нам в контексте глобальной борьбы.

06.07.2022

  • "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова).

В матчах еврокубков больше не действует правило "выездных голов". Ответные матчи – ровно через неделю.

Все матчи раунда:

05.07.2022

Первый квалификационный раунд ЛЧ. Норвегия как конкурент Украины в ТК берет старт, пять команд, поражения которых не выгодны Зари - изображение 1

06.07.2022

Первый квалификационный раунд ЛЧ. Норвегия как конкурент Украины в ТК берет старт, пять команд, поражения которых не выгодны Зари - изображение 2

скриншот - soccerway

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В статье: Лига чемпионов Первый квалификационный раунд Таблица коэффициентов
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Комментарии (1)
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kape332
04.07.2022 в 14:32
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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