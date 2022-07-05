Лига Чемпионов
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Украинский вратарь в старте, Цитаишвили в запасе. Состав Леха на матч Лиги Чемпионов
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Фото: KKS Lech Poznań
В рамках первого отборочного раунда Лиги Чемпионов между собой сыграют "Лех" и "Карабах".
В составе польской команды есть две знакомые фамилии. Украинский кипер Артур Рудько начнет игру с первых минут, а вингер Гио Цитаишвили остался в запасе.
Z Karabachem zagramy tak ⬇️— Mistrz Polski ???? (@LechPoznan) July 5, 2022
_____#UCL | #LPOQAR pic.twitter.com/9GzTZj2ZKR
Отметим, что оба игрока присоединились к "Леху" летом на правах аренды - один из "Металлиста", другой из "Динамо".
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