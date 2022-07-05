Украинский вратарь в старте, Цитаишвили в запасе. Состав Леха на матч Лиги Чемпионов

В рамках первого отборочного раунда Лиги Чемпионов между собой сыграют "Лех" и "Карабах".

В составе польской команды есть две знакомые фамилии. Украинский кипер Артур Рудько начнет игру с первых минут, а вингер Гио Цитаишвили остался в запасе.

Отметим, что оба игрока присоединились к "Леху" летом на правах аренды - один из "Металлиста", другой из "Динамо".