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Украинский вратарь в старте, Цитаишвили в запасе. Состав Леха на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Украинский вратарь в старте, Цитаишвили в запасе. Состав Леха на матч Лиги Чемпионов

Фото: KKS Lech Poznań

UA-Футбол
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В рамках первого отборочного раунда Лиги Чемпионов между собой сыграют "Лех" и "Карабах".

В составе польской команды есть две знакомые фамилии. Украинский кипер Артур Рудько начнет игру с первых минут, а вингер Гио Цитаишвили остался в запасе.

Отметим, что оба игрока присоединились к "Леху" летом на правах аренды - один из "Металлиста", другой из "Динамо".

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В статье: Артур Рудько Лех (Познань) Георгий Цитаишвили
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