ЛЧ. Ференцварош без Зубкова не обыграл Тобол

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (на путь чемпионов), проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

Первые матчи запланированы на 5-е и 6-е июля. Ответные матчи состоятся через неделю.

"Тобол" (Казахстан) – "Ференцварош" (Венгрия) 0:0

Александр Зубков не вошел в заявку "Ференцвароша" на матч. У украинца не складываются отношения с тренером россиянином Черчесовым. Обычно в таких ситуациях стоит искать другое место работы, но тут еще вопрос долго ли продержится тренер…

Ребров установил очень высокую планку ожиданий от выступлений команды. А Черчесов еле дотягивает даже до предшественника (австрийца Петера Штёгера), не говоря о чем-то большем. Конечно, это еще не окончательный вердикт, но не выигрыш у "Тобола" – тревожный сигнал. Это уже четвертый подряд матч Лиги чемпионов без победы для "Ференцвароша".