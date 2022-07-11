Ребров дал неутешительный прогноз на матч Динамо против Фенербахче

Главный тренер "Аль-Айна", а также экс-игрок и коуч "Динамо" Сергей Ребров оценил шансы киевлян пройти "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов.

"Я слежу за "Фенербахче". Не так часто, не так много, но времени достаточно. Смотрел последнюю игру с "Бешикташем". Они сыграли вничью 1:1 дома. Не знаю, почему у наших специалистов были какие-то восторги, что мы должны проходить "Фенербахче". Как по мне, это очень сильная команда. Самая сильная из тех, которые были в корзине. Плюс у их тренера (Жорже Жезуса – прим.) очень большой опыт.

У них португальский стиль игры. Они хорошо контролируют мяч, играют очень интенсивно. "Фенербахче" всегда может приобрести хороших качественных игроков под тренера. Будет очень интересная игра. Шансы равны. У "Динамо", конечно, есть шансы, но сейчас в условиях войны трудно назвать "Динамо" фаворитом в каком-либо противостоянии Лиги чемпионов", – сказал Ребров.