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Ребров дал неутешительный прогноз на матч Динамо против Фенербахче

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

В условиях войны киевлян трудно назвать фаворитом в ЛЧ

Ребров дал неутешительный прогноз на матч Динамо против Фенербахче

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна", а также экс-игрок и коуч "Динамо" Сергей Ребров оценил шансы киевлян пройти "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов.

"Я слежу за "Фенербахче". Не так часто, не так много, но времени достаточно. Смотрел последнюю игру с "Бешикташем". Они сыграли вничью 1:1 дома. Не знаю, почему у наших специалистов были какие-то восторги, что мы должны проходить "Фенербахче". Как по мне, это очень сильная команда. Самая сильная из тех, которые были в корзине. Плюс у их тренера (Жорже Жезуса – прим.) очень большой опыт.

У них португальский стиль игры. Они хорошо контролируют мяч, играют очень интенсивно. "Фенербахче" всегда может приобрести хороших качественных игроков под тренера. Будет очень интересная игра. Шансы равны. У "Динамо", конечно, есть шансы, но сейчас в условиях войны трудно назвать "Динамо" фаворитом в каком-либо противостоянии Лиги чемпионов", – сказал Ребров.

Напомним, что матчи пройдут 20 и 27 июля.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
11.07.2022 в 09:35
Дійсно не маючи ігрового... бойового тонусу не відомо, як зіграє Динамо в матчах на виліт... Але динамівці можуть та повинні зробити "подарунок" нашим героям - захисникам нашого майбутнього! СЛАВА УКРАЇНІ!
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+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
11.07.2022 в 08:20
Нашим треба було не заявлятися на єврокубки. Може би нам тоді дали чотири бали в таблицю коефіцієнтів, так як дали рашці. А так, то їх треба ще заробити
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+2
-2
Olеgуurсhak (Xмельницький )
11.07.2022 в 08:10
Та-да-да-дам
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+2
-3

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