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Ребров дал неутешительный прогноз на матч Динамо против Фенербахче
В условиях войны киевлян трудно назвать фаворитом в ЛЧ
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Аль-Айна", а также экс-игрок и коуч "Динамо" Сергей Ребров оценил шансы киевлян пройти "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов.
"Я слежу за "Фенербахче". Не так часто, не так много, но времени достаточно. Смотрел последнюю игру с "Бешикташем". Они сыграли вничью 1:1 дома. Не знаю, почему у наших специалистов были какие-то восторги, что мы должны проходить "Фенербахче". Как по мне, это очень сильная команда. Самая сильная из тех, которые были в корзине. Плюс у их тренера (Жорже Жезуса – прим.) очень большой опыт.
У них португальский стиль игры. Они хорошо контролируют мяч, играют очень интенсивно. "Фенербахче" всегда может приобрести хороших качественных игроков под тренера. Будет очень интересная игра. Шансы равны. У "Динамо", конечно, есть шансы, но сейчас в условиях войны трудно назвать "Динамо" фаворитом в каком-либо противостоянии Лиги чемпионов", – сказал Ребров.
Напомним, что матчи пройдут 20 и 27 июля.
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