Не динамовский пул и не "Футболы". СМИ назвали телеканал, который покажет матч Динамо - Фенербахче

В среду, 20-го июля, "Динамо" проведет свой первый официальный матч нового сезона. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне в Польше сыграют против "Фенербахче". Начало игры – 21:00 по Киеву.

Как сообщают СМИ, телетрансляцию в Украине организует телеканал Setanta Sports, входящий в одноименную компанию, базирующуюся в Дублине (Ирландия). Источник отмечает, что на этом же телеканале покажут и ответный матч (27-е июля).

Напомним, что правообладателями еврокубковых матчей в Украине является компания MEGOGO. Однако общий пакет телетрансляций от УЕФА транслятор получает только с раунда плей-офф квалификации. На ранних же этапах квалификации клубы распоряжаются своими правами по своему усмотрению.

Также добавим, что с сегодняшнего дня трансляции спортивного контента прекратили телеканалы "Футбол 1/2/3".