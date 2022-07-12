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Не динамовский пул и не "Футболы". СМИ назвали телеканал, который покажет матч Динамо - Фенербахче

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Лига чемпионов, второй квалификационный раунд

Не динамовский пул и не "Футболы". СМИ назвали телеканал, который покажет матч Динамо - Фенербахче

Setanta

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 20-го июля, "Динамо" проведет свой первый официальный матч нового сезона. В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевляне в Польше сыграют против "Фенербахче". Начало игры – 21:00 по Киеву.

Как сообщают СМИ, телетрансляцию в Украине организует телеканал Setanta Sports, входящий в одноименную компанию, базирующуюся в Дублине (Ирландия). Источник отмечает, что на этом же телеканале покажут и ответный матч (27-е июля).

Напомним, что правообладателями еврокубковых матчей в Украине является компания MEGOGO. Однако общий пакет телетрансляций от УЕФА транслятор получает только с раунда плей-офф квалификации. На ранних же этапах квалификации клубы распоряжаются своими правами по своему усмотрению.

Также добавим, что с сегодняшнего дня трансляции спортивного контента прекратили телеканалы "Футбол 1/2/3".

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
12.07.2022 в 12:48
ФУ... все ж таки сконали а у мене інші канали, що транслювали здебільшого футбол, прибрали ще раніше... От і міркуй По інтернету не така чітка картинка, але доведеться дивитися його!
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Zapp Brannigan (Київ)
12.07.2022 в 12:18
Прекрасно! Бо у Мегого, Світ-тб, диван тб і тд пакет каналів із Сетантою (і ще 200 каналів) завжди був дешевшим, ніж канали Футбол 1, 2, 3
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