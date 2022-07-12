Матч Буде-Глитма в квалификации ЛЧ был перенесен - вмешалась погода

В этот вторник "Буде-Глимт" и "Клаксвик" должны были провести ответный матч в рамках квалификации ЛЧ. Не проведут.

Всему виной непогода, которая помешала норвежской команде вовремя вылететь на выездную встречу. По итогу, "Буде-Глимт" прибыл на Фарерские острова с серьезной задержкой, из-за чего встречу перенесли на среду. Начало - в 20:00.

På grunn av flyproblemene er kveldens kamp flyttet til onsdag klokken 19:00 pic.twitter.com/k2qzeyCee6 — FK Bodø/Glimt (@Glimt) July 12, 2022

Отметим, что в первой квалификационном матче "Буде-Глимт" добыл легкую победу со счетом 3:0.