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Матч Буде-Глитма в квалификации ЛЧ был перенесен - вмешалась погода
Вместо вторника - сыграют в среду
Фото: FK Bodø/Glimt
В этот вторник "Буде-Глимт" и "Клаксвик" должны были провести ответный матч в рамках квалификации ЛЧ. Не проведут.
Всему виной непогода, которая помешала норвежской команде вовремя вылететь на выездную встречу. По итогу, "Буде-Глимт" прибыл на Фарерские острова с серьезной задержкой, из-за чего встречу перенесли на среду. Начало - в 20:00.
På grunn av flyproblemene er kveldens kamp flyttet til onsdag klokken 19:00 pic.twitter.com/k2qzeyCee6— FK Bodø/Glimt (@Glimt) July 12, 2022
Отметим, что в первой квалификационном матче "Буде-Глимт" добыл легкую победу со счетом 3:0.
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