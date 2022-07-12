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Матч Буде-Глитма в квалификации ЛЧ был перенесен - вмешалась погода

Лига Чемпионов
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Вместо вторника - сыграют в среду

Матч Буде-Глитма в квалификации ЛЧ был перенесен - вмешалась погода

Фото: FK Bodø/Glimt

UA-Футбол
Новина українською

В этот вторник "Буде-Глимт" и "Клаксвик" должны были провести ответный матч в рамках квалификации ЛЧ. Не проведут.

Всему виной непогода, которая помешала норвежской команде вовремя вылететь на выездную встречу. По итогу, "Буде-Глимт" прибыл на Фарерские острова с серьезной задержкой, из-за чего встречу перенесли на среду. Начало - в 20:00.

Отметим, что в первой квалификационном матче "Буде-Глимт" добыл легкую победу со счетом 3:0.

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В статье: Будё-Глимт
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