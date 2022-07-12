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Цитаишвили снова остался в запасе Леха на матч ЛЧ - Рудько сыграет с первых минут
У польского клуба хорошие шансы пройти в следующий раунд
Фото: Lech Poznań
Польский "Лех" сыграет в квалификации ЛЧ против "Карабаха".
Вингер Гио Цитаишвили во втором еврокубковом матче кряду остался в запасе поляков - на выходных он отыграл 74 минуты в Суперкубке Польши. А вот украинский кипер Артур Рудько появится с первых минут - он провел против "Карабаха" всю игру.
W Baku zagramy tak ⬇️— Mistrz Polski ???? (@LechPoznan) July 12, 2022
_____#UCL | #QARLPO pic.twitter.com/amJMAbk14D
Отметим, что неделю назад "Лех" обыграл "Карабах" на своем поле (1:0).
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