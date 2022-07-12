Цитаишвили снова остался в запасе Леха на матч ЛЧ - Рудько сыграет с первых минут

Польский "Лех" сыграет в квалификации ЛЧ против "Карабаха".

Вингер Гио Цитаишвили во втором еврокубковом матче кряду остался в запасе поляков - на выходных он отыграл 74 минуты в Суперкубке Польши. А вот украинский кипер Артур Рудько появится с первых минут - он провел против "Карабаха" всю игру.

Отметим, что неделю назад "Лех" обыграл "Карабах" на своем поле (1:0).