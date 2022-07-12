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Рудько и Цитаишвили не уберегли Лех от вылета из Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Чемпион Польши провалился уже в первом раунде

Рудько и Цитаишвили не уберегли Лех от вылета из Лиги Чемпионов

фото - ФК Карабах

Новина українською

А как все хорошо начиналось для чемпиона Польши. В домашнем матче первого раунда квалификации Лиги Чемпионов против "Карабаха" "Лех" одержал хоть и не убедительную, но победу. А уже на первой минуте встречи в Баку гости забили свой второй мяч в противостоянии.

Но счастье длилось всего 13 минут. А потом стало рассыпаться как хрустальный замок. Еще до перерыва "Карабах" выровнял положение по сумме двух матчей. А в начале второго тайма уже вышел вперед после того, как украинский голкипер Артур Рудько отразил удар со штрафного на Кевина Медину.

Дальше уже было дело техники для такого опытного еврокубкового бойца, как "Карабах". Бразилец Кади оформил дубль (колумбиец Медина к голу добавил два ассиста), а Хусейнов довел дело до разгрома.

Арендованный у "Динамо" Георгий Цитаишвили выходил на замену при счете 3:1 в пользу "Карабаха", чтобы попытаться оживить игру "Леха" в атаке. Но бесполезно – шансов у польской команды уже не было. Она продолжит еврокубковый сезон уже в квалификации Лиги Конференций, тогда как "Карабах" во втором раунде квалификации Лиги Чемпионов встретится со швейцарским "Цюрихом".

Лига Чемпионов. Квалификация. Первый раунд. Ответный матч

"Карабах" (Азербайджан) - "Лех" (Польша) 5:1

Первый матч 0:1

Голы: Кади 14, 74, Озобич 42, Медина 56, Хусейнов 77

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В статье: Лига чемпионов Карабах (Агдам)
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