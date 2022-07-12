ЛЧ: Шериф и Жальгирис тяжело проходят дальше, команда из Гибралтара едва не совершила подвиг

Напомним, что победители противостояний выходят во второй раунд квалификации, тогда как побежденные - во второй раунд квалификации Лиги Конференций.

Лига Чемпионов. Квалификация. Первый раунд. Ответные матчи

Чемпион Латвии РФШ не смог пройти финский ХИК, хоть повел во втором тайме со счетом 2:0. Но финны смогли один гол отыграть, благодаря чему игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти. Рижская команда допустила единственную ошибку – серб Панич, забивший второй мяч в игре, не смог реализовать свою попытку. А вот футболисты ХИК продемонстрировали 100-процентную выдержку. 4:5 по пенальти, чемпион Финляндии во втором раунде сыграет с чемпионом Чехии "Викторией" из Пльзени.

РФШ (Латвия) – ХИК (Финляндия) 2:1, пен 4:5

Первый матч 0:1

Голы: Зюзинс 48, Панич 56 – Мурильо 75

Представитель Гибралтара "Линкольн Ред Импс" был очень близок к сенсации - проиграв 0:3 в Северной Македонии, на своем поле "красные черти" на своем поле забили дважды. Не хватило еще одного результативного удара, чтобы перевести игру в овертайм. "Шкупи" все же вышел во второй раунд, где сыграет с загребским "Динамо".

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Шкупи (Северная Македония) 2:0

Первый матч 0:3

Голы: Хуанфри 32, Каскьяро 69

"Карабах" - "Лех" 5:1. Подробности читайте здесь >>>

В основе чемпиона Литвы "Жальгириса" на матч против косовских "Балкани" вышли только двое литовцев (один из них – капитан Саулюс Миколюнас, игравший за киевский "Арсенал" и "Севатосополь"), остальные – легионеры из Швейцарии, Аргентины, Ганы, Сербии, Хорватии, Черногории, Бразилии, Франции и Австрии. А победу только в овертайме обеспечил футболист с английским футбольным паспортом Матиас Оевуси. "Жальгирис" во втором раунде сыграет с победителем пары "Мальмо" – "Викингур".

"Жальгирис" (Литва) – "Балкани" (Косово) 1:0 от

Первый матч 1:1

Гол: Оевуси 97

"Шериф", наделавший шум в прошлом сезоне, сыграл в серую ничью с боснийским "Зрински" в первом матче. Казалось, тираспольчане докажут свое преимущество в классе на своем поле. Но "Шериф" снова продемонстрировал невнятный футбол. Хотя класс у него все-таки выше. Чемпион Молдовы победил благодаря единственному голу, который соперник забил сам себе.

"Шериф" (Молдова) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 1:0

Первый матч 0:0

Гол: Савич 22 аг.