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ЛЧ: Шериф и Жальгирис тяжело проходят дальше, команда из Гибралтара едва не совершила подвиг
Результаты первого раунда квалификации Лиги Чемпионов
фото - fkzalgiris.lt/
Напомним, что победители противостояний выходят во второй раунд квалификации, тогда как побежденные - во второй раунд квалификации Лиги Конференций.
Лига Чемпионов. Квалификация. Первый раунд. Ответные матчи
Чемпион Латвии РФШ не смог пройти финский ХИК, хоть повел во втором тайме со счетом 2:0. Но финны смогли один гол отыграть, благодаря чему игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти. Рижская команда допустила единственную ошибку – серб Панич, забивший второй мяч в игре, не смог реализовать свою попытку. А вот футболисты ХИК продемонстрировали 100-процентную выдержку. 4:5 по пенальти, чемпион Финляндии во втором раунде сыграет с чемпионом Чехии "Викторией" из Пльзени.
РФШ (Латвия) – ХИК (Финляндия) 2:1, пен 4:5
Первый матч 0:1
Голы: Зюзинс 48, Панич 56 – Мурильо 75
Представитель Гибралтара "Линкольн Ред Импс" был очень близок к сенсации - проиграв 0:3 в Северной Македонии, на своем поле "красные черти" на своем поле забили дважды. Не хватило еще одного результативного удара, чтобы перевести игру в овертайм. "Шкупи" все же вышел во второй раунд, где сыграет с загребским "Динамо".
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Шкупи (Северная Македония) 2:0
Первый матч 0:3
Голы: Хуанфри 32, Каскьяро 69
"Карабах" - "Лех" 5:1. Подробности читайте здесь >>>
В основе чемпиона Литвы "Жальгириса" на матч против косовских "Балкани" вышли только двое литовцев (один из них – капитан Саулюс Миколюнас, игравший за киевский "Арсенал" и "Севатосополь"), остальные – легионеры из Швейцарии, Аргентины, Ганы, Сербии, Хорватии, Черногории, Бразилии, Франции и Австрии. А победу только в овертайме обеспечил футболист с английским футбольным паспортом Матиас Оевуси. "Жальгирис" во втором раунде сыграет с победителем пары "Мальмо" – "Викингур".
"Жальгирис" (Литва) – "Балкани" (Косово) 1:0 от
Первый матч 1:1
Гол: Оевуси 97
"Шериф", наделавший шум в прошлом сезоне, сыграл в серую ничью с боснийским "Зрински" в первом матче. Казалось, тираспольчане докажут свое преимущество в классе на своем поле. Но "Шериф" снова продемонстрировал невнятный футбол. Хотя класс у него все-таки выше. Чемпион Молдовы победил благодаря единственному голу, который соперник забил сам себе.
"Шериф" (Молдова) - "Зрински" (Босния и Герцеговина) 1:0
Первый матч 0:0
Гол: Савич 22 аг.
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