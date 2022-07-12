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ЛЧ: Пластун помог Лудогорцу выйти в следующий раунд

Лига Чемпионов
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В компании чемпионы Ирландии и Люксембурга

ЛЧ: Пластун помог Лудогорцу выйти в следующий раунд

фото - ФК Лудогорець

UA-Футбол
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Напомним, что победители противостояний выходят во второй раунд квалификации, тогда как побежденные - во второй раунд квалификации Лиги Конференций.

Лига Чемпионов. Квалификация. Первый раунд. Ответные матчи

В первом матче чемпион Ирландии "Шэмрок Роверс" обеспечил себе комфортное преимущество над чемпионом Мальты "Хиберниансом", а на выезд ее сохранил. Островяне били много – почти 20 раз, но почти все мимо.

"Хибернианс" (Мальта) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) 0:0
Первый матч 0:2

Представитель Люксембурга "Дюделанж" более чем на 100 позиций опережает в рейтинге клубов УЕФА чемпиона Албании "Тирану". Правда, преимущество люксембуржцев в итоге оказалось не столь большим, но достаточным для выхода в следующий раунд. "Дюделанж" и во втором матче был сильнее – по сумме двух встреч счет 3:1.

"Тирана" (Албания) – "Дюделанж" (Люксембург) 1:2
Первый матч -0:1
Голы: Шиша 78 – Боич 49, Синани 61

В первом раунде квалификации ЛЧ не так много украинцев, но они есть. И если Рудько с "Лехом" вылетел, то Игорь Пластун с "Лудогорцем" идет дальше. "Сутьеска" из Черногории пыталась дать бой, но ресурсы клубов не сопоставимы. Чемпион Болгарии в том числе благодаря украинцу отыграл на ноль, а в атаке свой эпизод нашел киприот Сотириу. "Лудогорец" вышел на "Шэмрок Роверс".

"Сутьеска" – "Лудогорец" 0:1
Первый матч 0:2
Гол: Сотириу 53

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В статье: Дюделанж Лудогорец (Разград) Шемрок Роверс
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