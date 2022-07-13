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В случае поражения от Фенербахче Динамо сразится в Лиге Европы с представителем Чехии или Сербии
Это будет еще не последний шаг перед групповым раундом
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
В среду, 20-го июля, "Динамо" сыграет свой первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче" (Турция). Через неделю состоится и второй матч. Победитель этого противостояния пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с "Монако" (Франция), "Штурмом" (Австрия), "Унионом" (Бельгия) или победителем пары "Мидтьюлланн" (Дания) / АЕК (Ларнака, Кипр).
Жеребьевка состоится в понедельник, 18-го июля.
В этот же день состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Туда отправится неудачник противостояния "Динамо" – "Фенербахче". Среди потенциальных соперников – две команды, представители Сербии и Чехии.
- "Партизан" (Сербия);
- "Словацко" (Чехия).
Выход в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов гарантирует "Динамо" минимум группу Лиги Европы. А вот вылет в третий квалификационный раунд Лиги Европы не гарантирует групповой этап. Поражение там отправит команду в раунд плей-офф Лиги конференций, победа – в раунд плей-офф Лиги Европы (с гарантированным минимумом в виде группы Лиги конференций).
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