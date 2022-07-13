Лига чемпионов. Прошлогодний обидчик Зари и Ромы проиграл команде с Фарерских островов

"Буде-Глимт" должен был сыграть против КИ Клаксвик в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, двенадцатого июля. Однако непогода помешала чемпиону Норвегии вовремя вылететь на игру, так что матч пришлось перенести на сутки. Возможно, экстренное изменение планов, а возможно, какие-то другие факторы повлияли на "Буде-Глимт"… Но сегодняшний результат не подобает команде, которая недавно побеждала "Зарю", "Рому, "Селтик" и играла в четвертьфинале Лиги конференций.

Среди других факторов может быть расхлябанность. Ведь на этот матч "Буде-Глимт" выходил с преимуществом в три мяча, добытым неделю назад на собственном поле. Правда, когда чемпион Фарерских островов в течение восьми минут первого тайма забил дважды, сердца норвежцев сжались. Благо для них, снова выстрелил нигерийский форвард Виктор Бонифац. В первом матче он отличился хет-триком, сегодня – голом с пенальти. В общем, четыре мяча в двух матчах Лиги чемпионов. Супер-результативность.

По сумме двух матчей "Буде-Глимт" проходит дальше и сыграет с победителем пары "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Нью-Сейнтс" (Уєльс). По сумме одного матча эта потеря очков полезна для Украины, которая прямо конкурирует с Норвегией в Таблице коэффициентов.

КИ Клаксвик, в заявке которого сегодня находился украинский защитник Дмитрий Литвин, перемещается в Лигу конференций.

ЛЧ. Первый квалификационный раунд. Ответный матч

13.07.2022. Клаксвик

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 3:1

Голы: Миккельсен 12, Андреасен 20, Андреасен 85 – Бонифац (пен.) 55

Первый матч – 0:3