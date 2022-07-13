  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Азацкий не помог Динамо Батуми, Ференцварош снова без Зубкова, белорусов ликвидировали словенцы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Азацкий не помог Динамо Батуми, Ференцварош снова без Зубкова, белорусов ликвидировали словенцы

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Ответные матчи первого квалификационного раунда

ЛЧ. Азацкий не помог Динамо Батуми, Ференцварош снова без Зубкова, белорусов ликвидировали словенцы

фото - ФК Ференцварош / авто р невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (на путь чемпионов), проигравшие перемещаются во второй/третий квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

Первые матчи прошли неделю назад. Ответные матчи разделены на два дня. Часть из них состоялась двенадцатого июля, остальные – сегодня, тринадцатого июля.

Читайте такжеЛЧ: Шериф и Жальгирис тяжело проходят дальше, команда из Гибралтара едва не совершила подвиг

Читайте такжеЛЧ: Пластун помог Лудогорцу выйти в следующий раунд

КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 3:1 (первый матч – 0:3)
Голы: Миккельсен 12, Андреасен 20, Андреасен 85 – Бонифац (пен.) 55

Отчет о матче – ЗДЕСЬ >>>

"Шахтер" (Солигорск, Беларусь) – "Марибор" (Словения) 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Батурина 12, Батурина 56

В номинально гостевом матче "Шахтер" отстоял нулевую ничью, что могло бы сохранить шансы на общий успех перед ответным домашним матчем. Проблема в том, что домашний матч для белорусов был таковым только формально. Из-за агрессии, из-за подхалимажа и подыгрыша россии белорусы отрезаны от цивилизованного мира играли домашний матч в Турции. И закономерно проиграли. "Марибор" сильнее, и для него не было проблемой это доказать. Преимущество по всем игровым показателям.

Далее чемпион Словении сыграет с "Шерифом". А вот "Шахтеру" очень повезло. Жребием было определено, что неудачник этой пары пропустит второй квалификационный раунд Лиги конференций и сразу перемещается в третий. Ну что ж, значит, агрессоров окончательно выбросить из еврокубков должны там.

"Динамо" (Батуми, Грузия) – "Слован" (Словакия) 1:2 д.в. (первый матч – 0:0)
Голы: Давиташвили 104 – Барсегян 115, Вайсс 120+3

По уровню футболистов "Слован" значительно превосходит "Динамо" Батуми. У словаков звезды Вайсс и Куцка, известные легионеры Шапоньич, Эрик Рамирес, Джаба Канкава, Андре Грин, Гиорги Чакветадзе. А у грузин – Александр Азацкий, который сегодня провел все 120 минут.

Да, пришлось играть дополнительное время, потому что в течение девяноста минут так и не удалось забить. Интересно, что в экстра-таймах первыми отличились именно грузины. Однако когда до финального свистка оставались считанные обороты стрелки, чемпиона Словакии прорвало. Сначала забил Барсегян, который в составе сборной Армении недавно изрядно помучил сборную Украины. А потом, как и полагается, отличилась местная словацкая легенда – Владимир Вайсс-младший.

Далее "Слован" попытается одолеть сопротивление "Ференцвароша".

"Ференцварош" (Венгрия) – "Тобол (Казахстан) 5:1 (первый матч – 0:0)
Голы: Траоре 4, Траоре 17, Лоиндуни 21, Басси 74, Басси 90+1 – Сергеев 23

Удаление: Мужиков 81 ("Тобол", вторая желтая)

"Ференцварош" в первом матче вопросы не решил, но во втором с избытком подтвердил свое преимущество. Венгры разбили "Тобол", еще раз доказав, что на своем поле они способны играть красиво, смело, результативно. В следующем раунде уже будет более сильный, а главное – более принципиальный соперник.

Снова в заявку Фради не попал Александр Зубков (как и неделю назад). Очевидно, нужно что-то менять.

Читайте такжеТаблица коэффициентов, посев украинских команд и потенциальные соперники - в телеграм-канале >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Первый квалификационный раунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде