ЛЧ. Азацкий не помог Динамо Батуми, Ференцварош снова без Зубкова, белорусов ликвидировали словенцы

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выходят во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (на путь чемпионов), проигравшие перемещаются во второй/третий квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

Первые матчи прошли неделю назад. Ответные матчи разделены на два дня. Часть из них состоялась двенадцатого июля, остальные – сегодня, тринадцатого июля.

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КИ Клаксвик (Фарерские острова) – "Буде-Глимт" (Норвегия) 3:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Миккельсен 12, Андреасен 20, Андреасен 85 – Бонифац (пен.) 55

Отчет о матче – ЗДЕСЬ >>>

"Шахтер" (Солигорск, Беларусь) – "Марибор" (Словения) 0:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Батурина 12, Батурина 56

В номинально гостевом матче "Шахтер" отстоял нулевую ничью, что могло бы сохранить шансы на общий успех перед ответным домашним матчем. Проблема в том, что домашний матч для белорусов был таковым только формально. Из-за агрессии, из-за подхалимажа и подыгрыша россии белорусы отрезаны от цивилизованного мира играли домашний матч в Турции. И закономерно проиграли. "Марибор" сильнее, и для него не было проблемой это доказать. Преимущество по всем игровым показателям.

Далее чемпион Словении сыграет с "Шерифом". А вот "Шахтеру" очень повезло. Жребием было определено, что неудачник этой пары пропустит второй квалификационный раунд Лиги конференций и сразу перемещается в третий. Ну что ж, значит, агрессоров окончательно выбросить из еврокубков должны там.

"Динамо" (Батуми, Грузия) – "Слован" (Словакия) 1:2 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Давиташвили 104 – Барсегян 115, Вайсс 120+3

По уровню футболистов "Слован" значительно превосходит "Динамо" Батуми. У словаков звезды Вайсс и Куцка, известные легионеры Шапоньич, Эрик Рамирес, Джаба Канкава, Андре Грин, Гиорги Чакветадзе. А у грузин – Александр Азацкий, который сегодня провел все 120 минут.

Да, пришлось играть дополнительное время, потому что в течение девяноста минут так и не удалось забить. Интересно, что в экстра-таймах первыми отличились именно грузины. Однако когда до финального свистка оставались считанные обороты стрелки, чемпиона Словакии прорвало. Сначала забил Барсегян, который в составе сборной Армении недавно изрядно помучил сборную Украины. А потом, как и полагается, отличилась местная словацкая легенда – Владимир Вайсс-младший.

Далее "Слован" попытается одолеть сопротивление "Ференцвароша".

"Ференцварош" (Венгрия) – "Тобол (Казахстан) 5:1 (первый матч – 0:0)

Голы: Траоре 4, Траоре 17, Лоиндуни 21, Басси 74, Басси 90+1 – Сергеев 23

Удаление: Мужиков 81 ("Тобол", вторая желтая)

"Ференцварош" в первом матче вопросы не решил, но во втором с избытком подтвердил свое преимущество. Венгры разбили "Тобол", еще раз доказав, что на своем поле они способны играть красиво, смело, результативно. В следующем раунде уже будет более сильный, а главное – более принципиальный соперник.

Снова в заявку Фради не попал Александр Зубков (как и неделю назад). Очевидно, нужно что-то менять.