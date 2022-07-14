Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Закончились матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это значит, что сформированы все пары второго этапа отбора. С этой стадии в борьбу вступает представитель Украины, который будет идти по пути представителей лиг.

Путь представителей лиг:

"Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Турция);

– "Фенербахче" (Турция); "Мидтьюлланн" (Дания) – АЭК (Ларнака, Кипр).

Путь чемпионов:

"Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Словакия);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония);

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария);

ХИК (Финляндия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия);

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия);

"Жальгирис" (Литва) – "Мальме" (Швеция);

"Лудогорец" (Болгария) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия);

"Марибор" (Словения) – "Шериф" (Молдова);

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция);

"Пюник" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург).

Матчи состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года.