Лига Чемпионов
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Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Ветки чемпионов и представителей лиг
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Закончились матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это значит, что сформированы все пары второго этапа отбора. С этой стадии в борьбу вступает представитель Украины, который будет идти по пути представителей лиг.
Путь представителей лиг:
- "Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Турция);
- "Мидтьюлланн" (Дания) – АЭК (Ларнака, Кипр).
Путь чемпионов:
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Словакия);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония);
- "Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария);
- ХИК (Финляндия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия);
- "Жальгирис" (Литва) – "Мальме" (Швеция);
- "Лудогорец" (Болгария) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
- "Марибор" (Словения) – "Шериф" (Молдова);
- "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция);
- "Пюник" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург).
Матчи состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года.
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