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Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ветки чемпионов и представителей лиг

Сформировались все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Medium

UA-Футбол
Новина українською

Закончились матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Это значит, что сформированы все пары второго этапа отбора. С этой стадии в борьбу вступает представитель Украины, который будет идти по пути представителей лиг.

Путь представителей лиг:

  • "Динамо" (Киев, Украина) – "Фенербахче" (Турция);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) – АЭК (Ларнака, Кипр).

Путь чемпионов:

  • "Ференцварош" (Венгрия) – "Слован" (Словакия);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Шкупи" (Северная Македония);
  • "Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария);
  • ХИК (Финляндия) – "Виктория" (Пльзень, Чехия);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Буде-Глимт" (Норвегия);
  • "Жальгирис" (Литва) – "Мальме" (Швеция);
  • "Лудогорец" (Болгария) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия);
  • "Марибор" (Словения) – "Шериф" (Молдова);
  • "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция);
  • "Пюник" (Армения) – "Дюделанж" (Люксембург).

Матчи состоятся 19/20-го и 26/27-го июля 2022-го года.

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В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
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