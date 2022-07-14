Стартовала продажа билетов на матч Динамо против Фенербахче в ЛЧ

Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила, что в продажу поступили билеты на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче".

Поединок состоится 20 июля на городском стадионе имени Владислава Крола в польськом городе Лодзь и начнется в 21.00 по киевскому времени. Стоимость билетов от 40 до 150 польских злотых (примерно от 245 до 922 гривни) в зависимости от выбранного сектора.

Отмечается, что билеты доступны в продаже онлайн и в кассах перед матчем. Также на официальном сайте киевлян размещена карта с указанными ценовыми категориями.