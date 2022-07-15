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После Фенербахче может быть Монако. Известно, с кем Динамо может сыграть в ЛЧ, если пройдет второй этап отбора

Лига Чемпионов
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Жеребьевка – в понедельник

После Фенербахче может быть Монако. Известно, с кем Динамо может сыграть в ЛЧ, если пройдет второй этап отбора

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 18-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем, среди прочего, примет участие и пара "Динамо" (Киев, Украина) / "Фенербахче" (Турция). Она будет в посеве и получит в соперники одну из четырех следующих команд:

  • "Монако" (Франция);
  • "Штурм" (Австрия);
  • "Унион" (Бельгия);
  • победитель пары "Мидтьюлланн" (Дания) / АЕК (Ларнака, Кипр).

Отметим, что также пара "Динамо" (Украина) / "Фенербахче" (Турция) будет участвовать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы (состоятся в тот же день, 18-го июля). Проигравший в противостоянии "Динамо" - "Фенербахче" за плей-офф раунд Лиги Европы сразится с "Партизаном" (Сербия) или "Словацко" (Чехия).

Читайте такжеВ случае поражения от Фенербахче Динамо сразится в Лиге Европы с представителем Чехии или Сербии

Добавим, что также 18-го июня своего соперника и потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций получат "Заря" и "Ворскла".

Больше новостей о потенциальных соперниках украинских команд и украинской квоте в Таблице коэффициентов – в телеграмм-канале >>>

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев)
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