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После Фенербахче может быть Монако. Известно, с кем Динамо может сыграть в ЛЧ, если пройдет второй этап отбора
Жеребьевка – в понедельник
Фото: ФК Динамо Киев
В понедельник, 18-го июля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В нем, среди прочего, примет участие и пара "Динамо" (Киев, Украина) / "Фенербахче" (Турция). Она будет в посеве и получит в соперники одну из четырех следующих команд:
- "Монако" (Франция);
- "Штурм" (Австрия);
- "Унион" (Бельгия);
- победитель пары "Мидтьюлланн" (Дания) / АЕК (Ларнака, Кипр).
Отметим, что также пара "Динамо" (Украина) / "Фенербахче" (Турция) будет участвовать в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги Европы (состоятся в тот же день, 18-го июля). Проигравший в противостоянии "Динамо" - "Фенербахче" за плей-офф раунд Лиги Европы сразится с "Партизаном" (Сербия) или "Словацко" (Чехия).
Добавим, что также 18-го июня своего соперника и потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций получат "Заря" и "Ворскла".
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