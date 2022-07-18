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Опорник Фенербахче: Мы хорошо подготовлены к матчу с Динамо

Лига Чемпионов
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Поединок состоится уже в эту среду, 20 июля

Опорник Фенербахче: Мы хорошо подготовлены к матчу с Динамо

Фото: fenerbahce.org

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Новичок турецкого "Фенербахче" Виллиан Арао поделился мыслями о подготовке к матчу Лиги чемпионов с "Динамо".

"Я очень хорошо знаю Жорже Жезуса. Я очень хорошо знаю, чего он ждет от игроков. У нас всегда высокоинтенсивная тренировка. Он хочет, чтобы концентрация игроков была очень высокой все время.

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Пока что наша подготовка идет хорошо. Прошло не так много времени с тех пор как я пришел, но я считаю, что ситуация в команде очень хорошая.

Трудно сказать, когда мы добьемся своего лучшего уровня, но уже сейчас я могу сказать, что мы уверены в себе и хорошо подготовлены к матчу с "Динамо", - сказал Арао.

Напомним, что первый поединок между командами состоится уже в эту среду, 20 июля в польской Лодзи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
fenerbahce.org

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