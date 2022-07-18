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Путь для Динамо. Сегодня состоится жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы

Лига Чемпионов
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Киевляне узнают своих соперников

Путь для Динамо. Сегодня состоится жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка очередных раундов квалификации европейских клубных турниров.

В частности, в Лиге Чемпионов своего соперника может узнать киевское "Динамо". Киевляне, как известно, на втором этапе встречаются с "Фенербахче". Матчи запланированы на 20 и 27 июля. Если бело-синие пройдут представителя Турции, то сыграют в третьем раунде Лиги Чемпионов.

"Динамо", как известно, идет по пути представителей лиг. В третьем раунде квалификации в этой ветке будут представлены восемь клубов, разделенных на сеяных и несеянных. Рейтинг киевлян позволяет им быть в числе сеяных. Поэтому они наверняка не встретятся с "Бенфикой", "Рейнджрс" и ПСВ. Вместо этого им может выпасть "Монако", австрийский "Штурм", бельгийский "Юнион" или победитель пары "Митьюлланд" (Дания) - АЕК (Кипр).

Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Путь представителей лиг

Сеяные Несеяные
"Бенфика"
"Динамо"/ "Фенербахче"
"Рейнджерс"
ПСВ		 "Монако"
"Митьюлланд"/АЕК
"Штурм"
"Юнион"

Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные Несеяные

Динамо Загреб (Хорватия) / ﻿Шкупи (Сев. Македония)
Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция)
Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария)

Лудогорець (Болгария)﻿ / Шемрок Роверс (Ирландия)
Ференцварош (Венгрия) / ﻿Слован (Словакия)
Аполлон Лимассол (Кипр)

Группа 2

Сеяные Несеяные

Црвена Звезда (Сербия)
ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)
Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ / Мальме (Швеция)

Марибор (Словения) / Шериф (Молдова)
Линфилд (Сев. Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия)
Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)
ЛИГА ЕВРОПЫ

В 14:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Именно сюда попадет неудачник противостояния "Динамо" – "Фенербахче". В Лиге Европы также идет разделение на два пути. "Киевская" пара попадает на основной путь, в котором примут участие команды, стартующие с третьего раунда Лиги Европы, и неудачники представителей лиг ЛЧ. Пар будет всего две:

Третий раунд квалификации Лиги Европы. Основной путь

Сеяные Несеяные
"Партизан" (Сербия)
"Словацко" (Чехия)		 "Митьюлланд" / АЕК Ларнака
"Динамо" Киев / "Фенербахче"

Формат

Команды проводят по одному матчу дома и на выезде. Победители по сумме двух матчей попадают в раунд плей-офф (Путь чемпионов или Путь представителей лиг). Если по истечении 180 минут игрового времени общий счет равен, проводится дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Правило выездного гола не работает.

Матчи третьих раундов состоятся 2-4 августа и 9-11 августа.

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) жеребьевка
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