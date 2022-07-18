Путь для Динамо. Сегодня состоится жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы

В понедельник, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка очередных раундов квалификации европейских клубных турниров.

В частности, в Лиге Чемпионов своего соперника может узнать киевское "Динамо". Киевляне, как известно, на втором этапе встречаются с "Фенербахче". Матчи запланированы на 20 и 27 июля. Если бело-синие пройдут представителя Турции, то сыграют в третьем раунде Лиги Чемпионов.

"Динамо", как известно, идет по пути представителей лиг. В третьем раунде квалификации в этой ветке будут представлены восемь клубов, разделенных на сеяных и несеянных. Рейтинг киевлян позволяет им быть в числе сеяных. Поэтому они наверняка не встретятся с "Бенфикой", "Рейнджрс" и ПСВ. Вместо этого им может выпасть "Монако", австрийский "Штурм", бельгийский "Юнион" или победитель пары "Митьюлланд" (Дания) - АЕК (Кипр).

Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Путь представителей лиг

Сеяные Несеяные "Бенфика"

"Динамо"/ "Фенербахче"

"Рейнджерс"

ПСВ "Монако"

"Митьюлланд"/АЕК

"Штурм"

"Юнион"

Третий раунд квалификации Лиги Чемпионов. Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные Несеяные Динамо Загреб (Хорватия) / ﻿Шкупи (Сев. Македония)

Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция)

Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария) Лудогорець (Болгария)﻿ / Шемрок Роверс (Ирландия)

Ференцварош (Венгрия) / ﻿Слован (Словакия)

Аполлон Лимассол (Кипр)

Группа 2

Сеяные Несеяные Црвена Звезда (Сербия)

ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)

Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ / Мальме (Швеция) Марибор (Словения) / Шериф (Молдова)

Линфилд (Сев. Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия)

Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)

ЛИГА ЕВРОПЫ

В 14:00 состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы. Именно сюда попадет неудачник противостояния "Динамо" – "Фенербахче". В Лиге Европы также идет разделение на два пути. "Киевская" пара попадает на основной путь, в котором примут участие команды, стартующие с третьего раунда Лиги Европы, и неудачники представителей лиг ЛЧ. Пар будет всего две:

Третий раунд квалификации Лиги Европы. Основной путь

Сеяные Несеяные "Партизан" (Сербия)

"Словацко" (Чехия) "Митьюлланд" / АЕК Ларнака

"Динамо" Киев / "Фенербахче"

Формат

Команды проводят по одному матчу дома и на выезде. Победители по сумме двух матчей попадают в раунд плей-офф (Путь чемпионов или Путь представителей лиг). Если по истечении 180 минут игрового времени общий счет равен, проводится дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Правило выездного гола не работает.

Матчи третьих раундов состоятся 2-4 августа и 9-11 августа.