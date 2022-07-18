Динамо узнало соперника в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов

В понедельник, 18 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Своего потенциального соперника узнало и киевское "Динамо".

Как известно, бело-синие, идущие по пути представителей лиг (не чемпионы своих стран), во втором раунде Лиги Чемпионов будут играть с "Фенербахче". Если им удастся победить по сумме двух матчей стамбульскую команду, в третьем раунде они встретятся с австрийским "Штурмом" .

Добавим, что пара "Динамо" на этом этапе была сеяной, также преимущество имели "Бенфика", "Рейнджерс" и ПСВ.

Вашему вниманию результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов на пути представителей лиг :

"Монако" - ПСВ (Нидерланды)

"Динамо" (Киев, Украина)/"Фенербахче" (Турция)﻿ - "Штурм" (Австрия)

"Юнион" (Бельгия)﻿ - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Бенфика" (Португалия) - "Митьюлланд" (Дания)/АЕК Ларнака (Кипр)

Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов. Путь чемпионов

"Маккаби" Хайфа (Израиль) / "Олимпиакос" (Греция)﻿ - "Аполлон" Лимасол (Кипр)

"Карабах" (Азербайджан) / "Цюрих" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Слован" (Словакия)

"Лудогорец" (Болгария) / "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Динамо" Загреб / "Шкупи" (Сев.Македония)﻿

"Марибор" (Словения) / "Шериф" (Молдова) - ХИК (Финляндия) / "Виктория" Пльзень (Чехия)

"Линфилд" (Сев.Ирландия) / "Буде-Глимт" (Норвегия) ﻿- "Жальгирис" (Литва) / "Мальме" (Швеция)

"Пюник" (Армения) / "Дюделанж" (Люксембург) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Матчи запланированы на 2-3 августа и 9-10 августа.

Отметим, что если "Динамо" проиграет "Фенербахче", то продолжит еврокубковый сезон в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальный соперник на этом этапе будет определен в 14:00.

Формат

Команды проводят по одному матчу дома и на выезде. Победители по сумме двух матчей попадают в раунд плей-офф (Путь чемпионов или Путь представителей лиг). Если по истечении 180 минут игрового времени общий счет равен, проводится дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Правило выездного гола не работает.