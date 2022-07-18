  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Анонс первых матчей второго квалификационного раунда

ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется

Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов это двадцать четыре команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний (Путь чемпионов и Путь представителей лиг). В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители противостояний пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, побежденные окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (Основной путь и Путь чемпионов).

Впервые за последние четырнадцать лет на такой ранней стадии Лиги чемпионов сыграет представитель Украины. Последний раз второй квалификационный раунд лучшего клубного турнира Европы непосредственно касался украинских команд в сезоне 2008/09, когда "Динамо" играло против ирландской "Дрогеды". Сейчас тоже "Динамо" – но соперник куда сложнее. Турецкий "Фенербахче".

Это борьба не только за перспективы турнира, но и за еврокубковое будущее вообще. Победитель этого противостояния гарантирует себе минимум группу Лиги Европы, а вот проигравший не будет иметь гарантии даже осеннего участия в Лиге конференций.

Кроме того, это борьба за очки в Таблице коэффициентов. Турция – отдаленный конкурент Украины (отстает почти на четыре с половиной балла), но на этой стадии представлены и прямые. Норвегия, Швейцария, Греция – это те, кто дышат в спину. Чуть больше отстают Чехия и Хорватия, еще больше – Дания. А уж потом – Турция.

Чемпион Норвегии "Буде-Глимт" получил простого соперника – североирландский "Линфилд". А вот швейцарскому "Цюриху", который у себя дома прервал двенадцатилетнюю гегемонию "Базеля"/ "Янг Бойз", придется посложнее. Он сыграет против азербайджанского "Карабаха", который в предыдущем раунде дома разбил "Лех". Похоже, не будет сладко и греческому "Олимпиакосу", который сыграет против "Маккаби" (Хайфа, Израиль). Во всех этих матчах на руку Украине были бы сенсационные результаты (то есть, выигрыши "не сеянных" - выделены жирным).

Среди наших конкурентов "второй волны" выделяется соперник "Митьюлланна" (Дания) – кипрский АЭК (Ларнака), за который играет давний знакомый украинцев Бруно Гама. Чешская "Виктория" проэкзаменует ХИК (Финляндия), а загребское "Динамо" – северомакедоонский "Шкупи".

19.07.2022

  • "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Цюрих" (Швейцария);
  • "Митьюлланн" (Дания) 20:00 АЭК (Ларнака, Кипр);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Буде-Глимт" (Норвегия);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Шкупи" (Северная Македония).

20.07.2022

  • ХИК (Финляндия) 19:00 "Виктория" (Пльзень, Чехия);
  • "Маккаби" (Хайфа", Израиль) 20:00 "Олимпиакос" (Греция);
  • "Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Фенербахче" (Турция).

Среди других матчей следует выделить пары "Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург), "Лудогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия). Там могут сыграть украинцы – Братков и Вакуленко за "Пюник", Пластун – за "Лудогорец", Зубков – за "Ференцварош". Последний, правда, находится в немилости российского тренера венгерской команды.

19.07.2022

  • "Пюник" (Армения) 19:00 "Дюделанж" (Люксембург);
  • "Лудогорец" (Болгария) 19:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

20.07.2022

  • "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Слован" (Словакия).

Остальные матчи:

19.07.2022

  • "Жальгирис" (Литва) 19:00 "Мальме" (Швеция).

20.07.2022

  • "Марибор" (Словения) 21:15 "Шериф" (Молдова).
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Второй квалификационный раунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде