ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать четыре команды, разделенные на двенадцать игровых противостояний (Путь чемпионов и Путь представителей лиг). В каждом противостоянии – по два матча без правила выездного гола. Победители противостояний пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, побежденные окажутся в третьем квалификационном раунде Лиги Европы (Основной путь и Путь чемпионов).

Впервые за последние четырнадцать лет на такой ранней стадии Лиги чемпионов сыграет представитель Украины. Последний раз второй квалификационный раунд лучшего клубного турнира Европы непосредственно касался украинских команд в сезоне 2008/09, когда "Динамо" играло против ирландской "Дрогеды". Сейчас тоже "Динамо" – но соперник куда сложнее. Турецкий "Фенербахче".

Это борьба не только за перспективы турнира, но и за еврокубковое будущее вообще. Победитель этого противостояния гарантирует себе минимум группу Лиги Европы, а вот проигравший не будет иметь гарантии даже осеннего участия в Лиге конференций.

Кроме того, это борьба за очки в Таблице коэффициентов. Турция – отдаленный конкурент Украины (отстает почти на четыре с половиной балла), но на этой стадии представлены и прямые. Норвегия, Швейцария, Греция – это те, кто дышат в спину. Чуть больше отстают Чехия и Хорватия, еще больше – Дания. А уж потом – Турция.

Чемпион Норвегии "Буде-Глимт" получил простого соперника – североирландский "Линфилд". А вот швейцарскому "Цюриху", который у себя дома прервал двенадцатилетнюю гегемонию "Базеля"/ "Янг Бойз", придется посложнее. Он сыграет против азербайджанского "Карабаха", который в предыдущем раунде дома разбил "Лех". Похоже, не будет сладко и греческому "Олимпиакосу", который сыграет против "Маккаби" (Хайфа, Израиль). Во всех этих матчах на руку Украине были бы сенсационные результаты (то есть, выигрыши "не сеянных" - выделены жирным).

Среди наших конкурентов "второй волны" выделяется соперник "Митьюлланна" (Дания) – кипрский АЭК (Ларнака), за который играет давний знакомый украинцев Бруно Гама. Чешская "Виктория" проэкзаменует ХИК (Финляндия), а загребское "Динамо" – северомакедоонский "Шкупи".

19.07.2022

"Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Цюрих" (Швейцария);

"Цюрих" (Швейцария); "Митьюлланн" (Дания) 20:00 АЭК (Ларнака, Кипр) ;

; "Линфилд" (Северная Ирландия) 21:45 "Буде-Глимт" (Норвегия);

"Буде-Глимт" (Норвегия); "Динамо" (Загреб, Хорватия) 22:00 "Шкупи" (Северная Македония).

20.07.2022

ХИК (Финляндия) 19:00 "Виктория" (Пльзень, Чехия);

"Виктория" (Пльзень, Чехия); "Маккаби" (Хайфа", Израиль) 20:00 "Олимпиакос" (Греция);

"Олимпиакос" (Греция); "Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Фенербахче" (Турция).

Среди других матчей следует выделить пары "Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург), "Лудогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) и "Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Словакия). Там могут сыграть украинцы – Братков и Вакуленко за "Пюник", Пластун – за "Лудогорец", Зубков – за "Ференцварош". Последний, правда, находится в немилости российского тренера венгерской команды.

19.07.2022

"Пюник" (Армения) 19:00 "Дюделанж" (Люксембург);

"Лудогорец" (Болгария) 19:00 "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

20.07.2022

"Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Слован" (Словакия).

Остальные матчи:

19.07.2022

"Жальгирис" (Литва) 19:00 "Мальме" (Швеция).

20.07.2022