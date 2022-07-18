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Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги Чемпионов
Игнор от Черчесова продолжается
фото - ФК "Ференцварош"
В рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Ференцварош" сыграет против "Слована".
Стала известна заявка венгерской команды. И вновь в ней не нашлось места для Александра Зубкова - российский тренер Станислав Черчесов продолжает игнорировать вингера.
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Отметим, что ранее Зубкова пропустил оба матча первого квалификационного раунда против "Тобола" (0:0, 5:1).
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Источник:УЕФА
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.07.2022 в 21:25
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