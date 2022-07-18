Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги Чемпионов

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Ференцварош" сыграет против "Слована".

Стала известна заявка венгерской команды. И вновь в ней не нашлось места для Александра Зубкова - российский тренер Станислав Черчесов продолжает игнорировать вингера.

Отметим, что ранее Зубкова пропустил оба матча первого квалификационного раунда против "Тобола" (0:0, 5:1).