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Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игнор от Черчесова продолжается

Зубков снова не попал в заявку Ференцвароша на матч Лиги Чемпионов

фото - ФК "Ференцварош"

UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Ференцварош" сыграет против "Слована".

Стала известна заявка венгерской команды. И вновь в ней не нашлось места для Александра Зубкова - российский тренер Станислав Черчесов продолжает игнорировать вингера.

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Отметим, что ранее Зубкова пропустил оба матча первого квалификационного раунда против "Тобола" (0:0, 5:1).

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В статье: Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.07.2022 в 21:25
Все ж очевидно, біля керма лапоть..
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