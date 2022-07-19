  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Защитник Динамо: К матчу с Фенербахче подойдем в своей лучшей форме
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Динамо: К матчу с Фенербахче подойдем в своей лучшей форме

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уже завтра, 20 июля состоится матч Лиги чемпионов

Защитник Динамо: К матчу с Фенербахче подойдем в своей лучшей форме

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота рассказал о последних новостях из лагеря команды перед матчем с "Фенербахче". Напомним, что матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет уже завтра, 20 июля.

– Какая атмосфера, настроение в команде перед матчем с "Фенербахче"?

Хорошая атмосфера, потому что впереди у нас игра Лиги чемпионов. Мы к этому усердно готовились. Изучали соперника, и, думаю, будем готовы полностью.

Тем не менее, очень трудно не думать о том, что происходит в Украине. С ребятами постоянно помогаем армии, постоянно на связи с военными. Но сейчас мы должны сконцентрироваться на игре с "Фенербахче".

– Какие сильные стороны будущего соперника ты видишь уже сейчас?

– Говорить, конечно, не буду, но мы все видим на теоретических занятиях. Мистер все подробно разбирает, рассказывает нам, и мы усердно готовимся.

– Сейчас очень длинные теоретические занятия у Мистера. О чем он говорит, если общими словами?

– Мы полностью изучаем соперника. Знаем его слабые стороны, сильные качества, как кто играет по персоналиям, потому и так долго все продолжается.

– Насколько команда готова к предстоящему поединку?

– У нас еще есть несколько дней, но сейчас, я считаю, мы в неплохой форме. А через два дня будем в своей лучшей форме – по крайней мере, я надеюсь на это.

– Можешь обратиться к украинцам, нашим воинам, которые ждут предстоящего поединка с "Фенербахче"?

Конечно, мы поддерживаем наших военных, ВСУ. Только благодаря им мы сейчас здесь. Ребята – молодцы. Надеемся, что нам удастся одержать победу для них, - сказал Сирота.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде