Защитник Динамо: К матчу с Фенербахче подойдем в своей лучшей форме

Защитник "Динамо" Александр Сирота рассказал о последних новостях из лагеря команды перед матчем с "Фенербахче". Напомним, что матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет уже завтра, 20 июля.

– Какая атмосфера, настроение в команде перед матчем с "Фенербахче"?

– Хорошая атмосфера, потому что впереди у нас игра Лиги чемпионов. Мы к этому усердно готовились. Изучали соперника, и, думаю, будем готовы полностью.

Тем не менее, очень трудно не думать о том, что происходит в Украине. С ребятами постоянно помогаем армии, постоянно на связи с военными. Но сейчас мы должны сконцентрироваться на игре с "Фенербахче".

– Какие сильные стороны будущего соперника ты видишь уже сейчас?

– Говорить, конечно, не буду, но мы все видим на теоретических занятиях. Мистер все подробно разбирает, рассказывает нам, и мы усердно готовимся.

– Сейчас очень длинные теоретические занятия у Мистера. О чем он говорит, если общими словами?

– Мы полностью изучаем соперника. Знаем его слабые стороны, сильные качества, как кто играет по персоналиям, потому и так долго все продолжается.

– Насколько команда готова к предстоящему поединку?

– У нас еще есть несколько дней, но сейчас, я считаю, мы в неплохой форме. А через два дня будем в своей лучшей форме – по крайней мере, я надеюсь на это.

– Можешь обратиться к украинцам, нашим воинам, которые ждут предстоящего поединка с "Фенербахче"?

– Конечно, мы поддерживаем наших военных, ВСУ. Только благодаря им мы сейчас здесь. Ребята – молодцы. Надеемся, что нам удастся одержать победу для них, - сказал Сирота.