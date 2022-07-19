Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо: К матчу с Фенербахче подойдем в своей лучшей форме
Уже завтра, 20 июля состоится матч Лиги чемпионов
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник "Динамо" Александр Сирота рассказал о последних новостях из лагеря команды перед матчем с "Фенербахче". Напомним, что матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет уже завтра, 20 июля.
– Какая атмосфера, настроение в команде перед матчем с "Фенербахче"?
– Хорошая атмосфера, потому что впереди у нас игра Лиги чемпионов. Мы к этому усердно готовились. Изучали соперника, и, думаю, будем готовы полностью.
Тем не менее, очень трудно не думать о том, что происходит в Украине. С ребятами постоянно помогаем армии, постоянно на связи с военными. Но сейчас мы должны сконцентрироваться на игре с "Фенербахче".
– Какие сильные стороны будущего соперника ты видишь уже сейчас?
– Говорить, конечно, не буду, но мы все видим на теоретических занятиях. Мистер все подробно разбирает, рассказывает нам, и мы усердно готовимся.
– Сейчас очень длинные теоретические занятия у Мистера. О чем он говорит, если общими словами?
– Мы полностью изучаем соперника. Знаем его слабые стороны, сильные качества, как кто играет по персоналиям, потому и так долго все продолжается.
– Насколько команда готова к предстоящему поединку?
– У нас еще есть несколько дней, но сейчас, я считаю, мы в неплохой форме. А через два дня будем в своей лучшей форме – по крайней мере, я надеюсь на это.
– Можешь обратиться к украинцам, нашим воинам, которые ждут предстоящего поединка с "Фенербахче"?
– Конечно, мы поддерживаем наших военных, ВСУ. Только благодаря им мы сейчас здесь. Ребята – молодцы. Надеемся, что нам удастся одержать победу для них, - сказал Сирота.
Популярное сейчас
- Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии
- В Офисе президента рассказали, что будет с россиянами, которые поселились в Крыму после 2014 года
- Верес досрочно возвращает Динамо защитника - его арендовали с правом выкупа
- После Фенербахче может быть Монако. Известно, с кем Динамо может сыграть в ЛЧ, если пройдет второй этап отбора
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО
Новости по теме
- 17:10 Украинские В списке – сразу два легионера. Оглашена заявка Динамо на матчи квалификации ЛЧ против Фенербахче
- 11:00 Украинские Одной ногой на пороге. Пять молодых игроков Динамо, которые могут помочь основе
- 12:24 Украинские Защитник Динамо выставил на аукцион футболку сборной с автографами игроков