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Динамо - Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
Динамо - Фенербахче: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.07.2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Setanta
При обычных условиях примерно в это время в Украине должен был проводиться Суперкубок, а вскоре – старт УПЛ. В еврокубках так рано обычно стартовала пятая команда Лиги. Однако война, а также падение в Таблице коэффициентов, обусловили новые реалии нашего футбола. Внутренний чемпионат в лучшем случае стартует в конце лета, а вице-чемпион страны (точнее – вторая команда турнирной таблицы) впервые за последние четырнадцать лет сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В последний раз так рано свой путь "Динамо" начинало в сезоне 2008/09 – тогда была ирландская "Дрогеда". Сейчас соперник куда более сложный "на бумаге" – "Фенербахче". А вот как будет на практике, узнаем в среду, 20-го июля 2022-го года, когда между командами состоится первый матч в противостоянии.
Его сыграют в Польше, начало – 21:00. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>> Аудио-трансляцию матча (звуковой комментарий событий в реальном времени) вы можете найти на YouTube-странице "Подкасты UA-Футбол" >>>
Также вы можете следить за результатом матча и его влиянием на украинскую долю в Таблице коэффициентов в профильном телеграмм-канале >>>
Онлайн прямая видео трансляция матча "Динамо" - "Фенербахче" доступна только в Интернете – на OTT-платформе "Сетанта Спорт" (www.setantasports.com). Трансляция будет доступна по подписке. Отметим, что матч не покажут на телеканалах "Сетанта Спорт" и "Сетанта Спорт +", которые входят в состав OTT-сервисов MEGOGO или Oll.tv. Только на отдельном приложении Сетанты Спорт.
За рубежом матч "Динамо" – "Фенербахче" покажут в таких странах и на таких телеканалах:
- Армения – Setanta Sports 1;
- Азербайджан – Setanta Sports 1;
- Бруней – Astro Go;
- Эстония – Setanta Sports 1;
- Грузия – Setanta Sports 1;
- Израиль – Sport 3;
- Казахстан – Setanta Sports 1;
- Кыргызстан – Setanta Sports 1;
- Латвия – Setanta Sports 1;
- Литва – Setanta Sports 1;
- Малайзия – Astro SuperSport 3, Astro Go;
- Молдова – Setanta Sports 1;
- Польша – Polsat Sport Extra, IPLA;
- Таджикистан – Setanta Sports 1;
- Турция – beIN Sports 1 Turkey;
- Туркменистан - Setanta Sports;1
- США – Paramount+;
- Узбекистан – Setanta Sports 1.
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