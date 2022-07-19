Динамо - Фенербахче. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов

При обычных условиях примерно в это время в Украине должен был проводиться Суперкубок, а вскоре – старт УПЛ. В еврокубках так рано обычно стартовала пятая команда Лиги. Однако война, а также падение в Таблице коэффициентов, обусловили новые реалии нашего футбола. Внутренний чемпионат в лучшем случае стартует в конце лета, а вице-чемпион страны (точнее – вторая команда турнирной таблицы) впервые за последние четырнадцать лет сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В последний раз так рано свой путь "Динамо" начинало в сезоне 2008/09 – тогда была ирландская "Дрогеда". Сейчас соперник куда более сложный "на бумаге" – "Фенербахче". А вот как будет на практике, узнаем в среду, 20-го июля 2022-го года, когда между командами состоится первый матч в противостоянии.

Его сыграют в Польше, начало – 21:00. Текстовая онлайн трансляция состоится в матч-центре UA-Футбол >>> Аудио-трансляцию матча (звуковой комментарий событий в реальном времени) вы можете найти на YouTube-странице "Подкасты UA-Футбол" >>>

Также вы можете следить за результатом матча и его влиянием на украинскую долю в Таблице коэффициентов в профильном телеграмм-канале >>>

Онлайн прямая видео трансляция матча "Динамо" - "Фенербахче" доступна только в Интернете – на OTT-платформе "Сетанта Спорт" (www.setantasports.com). Трансляция будет доступна по подписке. Отметим, что матч не покажут на телеканалах "Сетанта Спорт" и "Сетанта Спорт +", которые входят в состав OTT-сервисов MEGOGO или Oll.tv. Только на отдельном приложении Сетанты Спорт.

За рубежом матч "Динамо" – "Фенербахче" покажут в таких странах и на таких телеканалах: