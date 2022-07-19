Сидорчук: Есть небольшая нервозность перед матчами Лиги чемпионов

Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о подписании нового контракта с бело-синими, а также подготовке команды к старту сезона.

– Говорят, что капитан не имеет права покидать корабль. После девяти лет в "Динамо" было бы тяжело представить тебя в другом клубе?

– Я не размышлял такими категориями. Подписал новый контракт с "Динамо", потому что это мой родной клуб и родной дом.

– Одиннадцать трофеев за 9 лет – это только начало?

– Дай Бог, новые достижения будут не за горами.

– В каких кондициях находится команда по итогам тренировочных сборов?

– По поводу спаррингов осталось немного смазанное ощущение. Если вы помните, зимние сборы прошли гораздо лучше в плане результатов, а сейчас было немного труднее. Возможно, причина заключается в сложной логистике и большом количестве переездов. Но когда есть положительный результат в спаррингах, работать легче. Поэтому сейчас есть небольшая нервозность, но она присуща подготовке к матчам Лиги чемпионов. А что касается физических кондиций, я считаю, что мы хорошо готовы.

– Постоянные переезды сильно сказываются на команде?

– Да, это влияет. Сейчас мы как кочующий лагерь. Переезды накладывают свой отпечаток. Однако в ситуации, которая сложилась в нашей стране, у нас нет морального права на это жаловаться.

– Теплая встреча "Динамо" в Польше подняла боевой дух?

– Всегда приятно, когда тебя так встречают. Все знают, какие в последнее время отношения между Украиной и Польшей, как поляки нам помогают. Киевское "Динамо" – это большой бренд, представляющий Украину. Такая встреча была для нас очень приятной и, если честно, даже неожиданной. Поэтому даже немного растерялись вначале, но когда вынесли каравай, оказалось, что у нас схожие традиции.

Должен отметить, что нас очень тепло встречали в Польше и во время первого благотворительного матча с "Легией" в Варшаве, и когда сборная Украины играла в Лодзи.

– В контексте дружеских отношений Польши и Украины Томаш Кендзера своим возвращением в "Динамо" также продемонстрировал братство народов?

– Да, "Динамо" – его клуб, и своим возвращением Томаш это еще раз подтвердил.

– Для кого будет играть "Динамо" в противостоянии с "Фенербахче"?

– Конечно, мы будем играть для всей Украины, украинских болельщиков и тех ребят, которые сейчас защищают наше государство. На каждый матч без исключения мы выходим с мыслями о них, - подытожил Сидорчук.