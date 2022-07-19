Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет

В среду, 20-го июля, "Динамо" (Киев) сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Примечательно, что это будет первое выступление украинского представителя на столь раннем этапе отбора Лиги чемпионов за последние четырнадцать лет.

В последний раз второй квалификационный раунд Лиги чемпионов был актуален для Украины в сезоне 2008/09, когда вице-чемпион УПЛ играл против ирландской "Дрогеды". Матчи были очень непростыми для "Динамо" – 2:1 на выезде и 2:2 дома.

Более ранний старт в еврокубках второй команды Украины обусловлен падением в Таблице коэффициентов – прошлый сезон Украина закончила на двенадцатом месте, а текущий начала на тринадцатом.

Добавим, что формально домашний поединок против "Фенербахче" "Динамо" проведет в Польше из-за россию, развязавшей полномасштабную войну в Украине.