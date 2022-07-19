  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тогда была Дрогеда, сейчас – Фенербахче

Украина будет представлена во втором квалификационном раунде ЛЧ впервые за последние четырнадцать лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 20-го июля, "Динамо" (Киев) сыграет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Фенербахче". Примечательно, что это будет первое выступление украинского представителя на столь раннем этапе отбора Лиги чемпионов за последние четырнадцать лет.

Читайте такжеЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется

В последний раз второй квалификационный раунд Лиги чемпионов был актуален для Украины в сезоне 2008/09, когда вице-чемпион УПЛ играл против ирландской "Дрогеды". Матчи были очень непростыми для "Динамо" – 2:1 на выезде и 2:2 дома.

Более ранний старт в еврокубках второй команды Украины обусловлен падением в Таблице коэффициентов – прошлый сезон Украина закончила на двенадцатом месте, а текущий начала на тринадцатом.

Добавим, что формально домашний поединок против "Фенербахче" "Динамо" проведет в Польше из-за россию, развязавшей полномасштабную войну в Украине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Второй квалификационный раунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UA-Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде