Определилась бригада арбитров на ответный матч Динамо с Фенербахче

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо".

Главным судьей назначен 43-летний итальянец Массимилиано Иррати, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему помогут Филиппо Мели и Доменико Рокка. Обязанности четвертого рефери исполнит Джанлука Манганьелло.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится 27 июля в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Напомним, первая игра между командами пройдет уже завтра, 20 июля в польской Лодзи. Номинальными хозяевами поля будут киевляне. На этом поединке будет работать бригада арбитров из Швеции.