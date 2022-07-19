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Определилась бригада арбитров на ответный матч Динамо с Фенербахче

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игра состоится через неделю

Определилась бригада арбитров на ответный матч Динамо с Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Стали известны имена арбитров, которые будут работать на ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо".

Главным судьей назначен 43-летний итальянец Массимилиано Иррати, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему помогут Филиппо Мели и Доменико Рокка. Обязанности четвертого рефери исполнит Джанлука Манганьелло.

Матч "Фенербахче" – "Динамо" состоится 27 июля в Стамбуле на стадионе Шюкрю Сараджоглу. Напомним, первая игра между командами пройдет уже завтра, 20 июля в польской Лодзи. Номинальными хозяевами поля будут киевляне. На этом поединке будет работать бригада арбитров из Швеции.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
UEFA

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