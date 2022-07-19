Фенербахче объявил заявку на матч с Динамо в отборе Лиги чемпионов

В среду, 20 июля, "Динамо" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне в номинально домашнем поединке будут принимать турецкий "Фенербахче" в польской Лодзи. Начало - в 21:00.

Главный тренер "канареек" Жорже Жезус определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть в предстоящем поединке. В списке наставника 24 футболиста.

Вратари: Алтай Байындыр, Осман Эртугрул Четин, Фуркан Онур Акьюз,

Алтай Байындыр, Осман Эртугрул Четин, Фуркан Онур Акьюз, Защитники: Сердар Азиз, Аттила Салаи, Марсель Тиссеран, Брайт Осайи-Самуэль, Филип Новак,

Сердар Азиз, Аттила Салаи, Марсель Тиссеран, Брайт Осайи-Самуэль, Филип Новак, Полузащитники: Бурак Кападжак, Ферди Кадыоглу, Виллиан Арао, Миха Зайц, Линкольн Энрике, Исмаил Юксек, Мигель Крешпу да Силва, Ирфан Джан Кахведжи, Арда Гюлер, Диего Росси, Эмре Мор, Брума,

Бурак Кападжак, Ферди Кадыоглу, Виллиан Арао, Миха Зайц, Линкольн Энрике, Исмаил Юксек, Мигель Крешпу да Силва, Ирфан Джан Кахведжи, Арда Гюлер, Диего Росси, Эмре Мор, Брума, Нападающие: Мухаммед Гюмюшкайя, Эннер Валенсия, Сердар Дурсун, Джошуа Кинг.

Напомним, ответный поединок состоится 27 июля. Победитель этой пары в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с австрийским "Штурмом".

Читайте такжеОпределилась бригада арбитров на ответный матч Динамо с Фенербахче