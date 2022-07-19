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Фенербахче объявил заявку на матч с Динамо в отборе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Фенербахче объявил заявку на матч с Динамо в отборе Лиги чемпионов

Фото: fenerbahce.org

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В среду, 20 июля, "Динамо" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне в номинально домашнем поединке будут принимать турецкий "Фенербахче" в польской Лодзи. Начало - в 21:00.

Главный тренер "канареек" Жорже Жезус определился с перечнем исполнителей, которые могут сыграть в предстоящем поединке. В списке наставника 24 футболиста.

  • Вратари: Алтай Байындыр, Осман Эртугрул Четин, Фуркан Онур Акьюз,
  • Защитники: Сердар Азиз, Аттила Салаи, Марсель Тиссеран, Брайт Осайи-Самуэль, Филип Новак,
  • Полузащитники: Бурак Кападжак, Ферди Кадыоглу, Виллиан Арао, Миха Зайц, Линкольн Энрике, Исмаил Юксек, Мигель Крешпу да Силва, Ирфан Джан Кахведжи, Арда Гюлер, Диего Росси, Эмре Мор, Брума,
  • Нападающие: Мухаммед Гюмюшкайя, Эннер Валенсия, Сердар Дурсун, Джошуа Кинг.

Напомним, ответный поединок состоится 27 июля. Победитель этой пары в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с австрийским "Штурмом".

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
fenerbahce.org

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