Месут Озил не сыграет с Динамо, и это плохо. Он тянул Фенербахче только ко дну

"Озил до сих пор думает, что не ушел из футбола, однако футбол, кажется, давно покинул его".

Слова турецкого футбольного эксперта Сердара Али Селиклера как эпитафия карьеры некогда выдающегося плеймейкера, который мог сегодня сыграть с Динамо, однако не сыграет.

"Фенербахче" не выдержал и выгнал Месута за несколько недель до старта в квалификации Лиги чемпионов.

Тот самый "Фенербахче", который согласился платить Озилу фантастические по турецким меркам 60 тысяч фунтов в неделю. Тот самый, который собирал деньги краудфандингом, а затем устроил хавбеку самый теплый прием времен пандемии.

И даже он, этот "Фенербахче", от Месута отказался. Напоследок новый тренер "Канареек" Жорже Жезуш лишь сухо заметил:

"Эпоха Озила прошла. Я так считаю и продолжу придерживаться этого мнения, как бы там ни было".

***

Португальцу уже в деталях рассказали, что случилось в раздевалке "Фенербахче" 20 марта в перерыве матча против "Коньяспора".

Тогдашний наставник "Канареек" Исмаил Картал сказал Озилу, что тот не выйдет на второй тайм, поскольку "ему не хватает стабильности в эпизодах". И что Месут? Выругал тренера, швырнул в него бутсы и добавил, что "должен играть всегда".

До этого у Озила были и другие выходки, но на брошенные в сторону Витора Перейры бутылку и манишку боссы закрыли глаза.

Между тем, гнилое яблоко опасно еще и тем, что заражает другие – так, на сторону Озила встал важный хавбек Озан Туфан, и чтобы этот беспорядок прекратить, обоих отстранили от тренировок. Больше за "Фенербахче" они не играли.

Туфан как немедийная персона тихо перешел в "Халл Сити"; ну, а Месут Озил как всегда поднял еще массу шума.

Самое интересное, что поводов не было никаких – позиция босса "Канареек" Али Коча оставалась неизменной с того же 20 марта. Впрочем, разве такая мелочь могла остановить Месута?

"В первую очередь я готовлюсь индивидуально по специальной программе и терпеливо жду, когда придет мое время, чтобы внести свой вклад. Я приехал на родину в "Фенербахче" не отдыхать. У меня нет другой цели, кроме как помогать клубу. Я уйду из футбола только здесь, в "Фенербахче". Прошу наших фанатов не доверять фальшивым новостям в СМИ", – написал Озил.

Ну, а уже через неделю официально подписался в Башакшехире. Цирк.

***

Не только тренеры, но и болельщики "Канареек" счастливы, что его больше нет.

"Он повторял, что с детства мечтал играть за "Фенербахче", но ни разу не проявил свою страсть на поле. Все его успехи были достигнуты в футболках других клубов", – говорит журналист Кенан Басаран.

Один из лучших перфомансов Озила за "Фенербахче"

То же подтверждает и комментатор турецкой Суперлиги Каан Курал, критиковавший Месута еще в "Арсенале":

"Он никогда не отдавался здесь по полной. По-моему, он даже не собирался этого делать. Он рассматривал "Фенербахче" не как новый старт, а как место, чтобы завершить карьеру".

Озил недооценил Турцию, это уже очевидно. Хотя в Суперлиге скорости не соизмеримы с английскими, однако бегать надо немало; соперники достаточно цепкие, чтобы затаптывать звездного пешехода; ну, и фанатам мало одних заявлений – им надо голы.

За полтора года в Стамбуле Месут забил 9 раз (большая половина - пенальти) и отдал две голевые, набегав всего 4 полных матча.

???????? Mesut Ozil's league stats for Fenerbahce last season:



Apps - 10

Goals - 0

Assists - 1

Yellows - 1

Key passes pg - 1.6

Shots pg - 0.7

Dribbles pg - 0.7

WS Rating - 6.55 pic.twitter.com/oDEhQXRbcf — WhoScored.com (@WhoScored) July 27, 2021

Получилось, что самый высокооплачиваемый игрок команды даже не проходил в стартовые 11 и при этом еще и генерировал массу негатива вокруг клуба, который и так переживает непростые времена. "Фенербахче" не выигрывал Суперлигу с 2014-го, а за последние 18 месяцев поменял четырех тренеров.

У Озила были проблемы с каждым из них, как ранее в "Арсенале" с Унаи Эмери и Микелем Артетой. Баску Месут как-то швырнул жвачку на голову – такого в истории АПЛ не было и, пожалуй, не будет.

И все почему? Нельзя вечно обманывать себя и всех вокруг.

***

Озил давно и безвозвратно потерял интерес к футболу – вот вам правда.

Ему интересна политика, например, притеснения уйгуров в Китае или курс президента Реджепа Эрдогана, из-за фото с которым у Месута и Илкая Гюндогана возникли проблемы в Германии перед ЧМ-2018. Хавбек "Сити" тогда поступил как спортсмен – отошел в сторону и занялся своим делом; ну, а Озил попрощался со сборной.

Месут Озил и Реджеп Эрдоган. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Kayhan Ozer / Handout/Anadolu Agency

Впоследствии хавбек поссорился с "Канонирами", отказавшись сократить свой гигантский оклад во время пандемии. В качестве пиар-контратаки он взялся платить зарплату уволенному талисману "Арсенала" Гуннерзавру, однако для чего все это? Чтобы что?

Златан Ибрагимович в 41 год признается, что все еще обожает выходить на поле. Месут Озил потерял это желание еще в 27 лет.

Пока наивные турки ожидали от него свершений на поле, некогда суперкрутой плеймейкер основал свой бренд М10, под которым выпускает линейку одежды – от шляп до обуви. В 2020-м Озил открыл в Лондоне сеть турецких кофеен; даже анонсировал именную криптовалюту.

На старте сезона-2021/22, когда дела у "Фенербахче" шли плохо, Озил поехал на несколько дней в Катар для деловых переговоров по продвижению M10.

Далее последовали собственная киберспортивная команда и - внимание - спонсорские соглашения в Индонезии на 100 млн евро. В Джакарте перед Месутом разве что на колени не падали – такая у него популярность.

***

Футбол для него уже в прошлом. Между тем Жорже Жезуш пришел лепить из "Фенербахче" как раз футбольный проект. Естественно, они им не по пути.

Новый сезон Озил начнет в "Башакшехире" – клубе из далекой окраины Стамбула, чьим вдохновителем является сам президент Эрдоган.

У "Башакшехира" нет ни фанатской базы, ни славной истории, ни даже задач перед следующим сезоном – идеальное место, чтобы уйти из футбола. Впрочем, если человек хочет наделать глупостей – он их наделает. Вспомните Арда Турана – получив все, он затеял стрельбу в клубе и едва не сел за решетку.

Озил не будет размахивать пистолетом, однако его ужасная физическая форма, солидный возраст и тяжелый характер не обещают "Башакшехиру" хороших новостей. Можно уже начинать отсчет до нового скандала – 10, 9, 8…

Презентация Озила в "Башакшехире". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ali Atmaca/Anadolu Agency

"Проблема Озила в том, что он конфликтует со всеми. Даже при Венгере не все было гладко, в конце его каденции Месут уже не играл. Затем пришел Эмери и хотел вернуть Озила к жизни, даже сделать нашим лидером, но тогда он уже не тянул уровень АПЛ", – вспоминает экс-канонир Начо Монреаль.

Последний раз он играл с Месутом в 2019-м; с тех пор германский турок еще деградировал и, кажется, дно уже близко.

Даже жаль, что "Фенер" выгнал его до матчей с "Динамо". Это "мадридский" Озил непременно наших разбил бы, а вот нынешний мог изрядно подсобить.