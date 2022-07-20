Динамо - Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Необычно видеть на столь ранней стадии Лиги чемпионов украинского представителя, но может это и к лучшему. Внутренний чемпионат еще не начался, поэтому те болельщики, которые, несмотря на войну, находятся и относительной безопасности, соскучились по спортивному зрелищу. Команда Мирчи Луческу это поправит.

Матч против "Фенербахче" имеет высокую цену. Ни одна из команд еще не гарантировала себе еврокубковую осень ни в одном из турниров, так что борьба будет за нынешние и будущие перспективы. Начало – 20-го июля в 21:00.

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