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Защитник Фенербахче: Тренер рассказал нам, чего стоит ожидать от Динамо

Лига Чемпионов
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Турецкий клуб хорошо изучил своего соперника

Защитник Фенербахче: Тренер рассказал нам, чего стоит ожидать от Динамо

Фото: fenerbahce.org

Новина українською

Защитник "Фенербахче" Аттила Салаи поделился мыслями в преддверии поединка с "Динамо" в рамках 2-го квалификационного раунду Лиги чемпионов. Напомним, матч пройдет сегодня, 20 июля и начнется в 21:00.

"Мы с нетерпением ждем матча. Мы провели очень успешный подготовительный период. Много тренировались, сыграли хорошие тренировочные матчи. Мы готовы к предстоящей встрече. Мы с нетерпением ждем первой официальной игры. Наш тренерский штаб проанализировал нашего соперника наилучшим образом. Они рассказали нам, чего нам следует ожидать от них, какую тактику они используют, их сильные и слабые стороны. Мы готовились к этому матчу лучшим образом и хорошо знаем нашего соперника.

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Все с нетерпением ждут начала матча. Все очень рады началу сезона. Каждый понимает, что Лига чемпионов имеет для нас большое значение. Мы хотим оказаться в групповом этапе. У нас большие цели в этом сезоне. Для этого нам нужно хорошо поработать. С нетерпением ждем матч", - сказав Салаи.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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