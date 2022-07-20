Новая песня канареек. С Жорже Жезушем Фенербахче сильнее, но не сейчас

Сегодня "Динамо" в Квалификации Лиги Чемпионов встретится с "Фенербахче". Возглавляет его хорошо знакомый киевлянам Жорже Жезуш. Эксцентричный 67-летний наставник впервые работает в Турции и желает вернуть "канареек" на былые высоты. Способен ли?

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Моуриньо вне Топ-5

Жаль, что он не добрался до Топ-клубов в лигах Топ-5. Вся Европа увидела бы шоу эксцентричности и особенно высокомерия в стиле Жозе Моуриньо. Жезуш не раз заявлял, что является лучшим тренером мира и никто не знает о футболе больше, чем он. Называл немецких тренеров вовсе не такими сильными, считая португальских и даже аргентинских более креативными. И это в годы расцвета Клоппа, Тухеля, Флика, Нагельсманна.

Своего преемника в "Бенфике" Руя Виторию он отказывался называть коллегой. Перед другими тренерами демонстративно праздновал, не раз бросал в их адрес нецензурные слова.

Он даже нападал на полицейского, защищая болельщика "Бенфики".

Гримаса Судьбы, поскольку, когда внезапно перешёл в "Спортинг", уже ему самому понадобилась защита полиции от болельщиков "Бенфики".

Этот переход, первый такой прямой в тренерской истории, останется одним из наиболее скандальных в истории всего португальского футбола. В "Бенфике" говорят о предательстве и о выборе более высокой зарплаты - шести миллионов евро в год вместо четырёх. В "Спортинге" - о возвращении домой, в команду, где играл в 70-х и в которую обещал отцу, её ярому болельщику, вернуться.

В любом случае, такое внимание в своей персоне Жорже заслуживал. Десять трофеев за шесть лет в "Бенфике" - рекорд клуба. Три чемпионата страны - рекорд последних 50-ти лет. Два подряд чемпионата до него не выигрывал ни один португалец. Следует добавить ещё два финала Лиги Европы подряд. Правда, снять проклятие Белы Гуттманна и он не сумел, проиграв "Челси" на 89-ой минуте и "Севилье" в серии пенальти, но был очень близок.

Во многом благодаря его работе, умению растить игроков, "Бенфика" в 2011-17 годах была первой в Европе по заработкам на трансферах (617 миллионов), и Marca называл ее "золотой жилой". К Давиду Луису, Анхелю Ди Марии, Рамиресу, Фабиу Коэнтрау, Неманье Матичу, Яну Облаку, Бернарду Силве, Акселю Витселю можно добавить и свежий трансфер Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль" за 75 миллионов.

Он сразу же стал вторым в истории европейским тренером, выигравшим Кубок Либертадорес. Также выиграл с "Фламенго" шестой Чемпионат Бразилии. В наиболее популярном клубе страны, страдающем манией величия, работать крайне сложно. Но он сумел. Сумел преодолеть и типичную бразильскую футбольную ксенофобию. Эксперты и тренеры поливали его грязью, говорили, что пришёл из "смешной" португальской лиги. Но он заставил их извиняться.

Бывший защитник "Баварии" Рафинья поставил Жезуша в один ряд с Карло Анчелотти, Хосепом Гвардиолой и Юппом Хайнкесом в списке тренеров, которые наиболее впечатлили его.

Говорили о его приходе в "Барселону", "Пари Сен-Жермен". В "Атлетико" в случае ухода Диего Симеоне. Сообщали, что не пошёл, поскольку не знает других языков, кроме португальского и вообще на чужбине чувствует себя некомфортно.

Два стиля

Футбол Жезуша - прежде всего интенсивный высокий прессинг. В любимой схеме 4-1-3-2 (точнее, 4-1-3-1-1) сразу же прессинговать начинают пять человек. Стремясь вытолкнуть соперника с мячом на фланги. Причем прежде всего сохраняя компактность, плотность. Это позволяет разыгрывать комбинации короткими пасами. Также он требует от игроков атаки постоянно двигаться между линиями, Все это создаёт эстетически красивый и результативный футбол.

"Мы должны прессинговать соперника на его половине поля, когда он с мячом. Оборона на своей половине поля – это не наш стиль, мы к такому не привыкли... Игрок владеет мячом всего две минуты за матч. Моя задача - объяснить ему, что делать в остальные 88".

Правда, на его последнем месте работы все было иначе. Возвращение в "Бенфику" восприняли холодно. Сам клуб пребывал, как говорили, в худшем кризисе в истории. Всесильный президент Луиш Филипе Виейра даже попал в тюрьму и ушел с поста.

За полтора года Жорже сумел добиться успеха лишь в Лиге Чемпионов. "Бенфика" победила "Барселону" со счетом 3:0, стала первой, кто выбил ее в групповом турнире ЛЧ за 21 год. Жезуш заявил, что этот результат вошёл в историю и вернул клуб в "мировые новости". Но даже тогда 58 процентов болельщиков желали отставки тренера.

Впервые за восемь лет команда осталась без трофеев. Проваливалась в лиге, играла скучно, банально перекатывала мяч, забивала лишь с контратак и "стандартов". Пропускала первой, из-за чего приходилось выгрызать результаты в концовке. Жезуш признавал, что играет гораздо осторожнее, прагматичнее, чем он привык.

В Еврокубках, где он переходил на схему 3-4-2-1, это работало. В восьми матчах против "Спартака", ПСВ, "Динамо" и "Барселоны" "орлы" пропустили лишь один мяч. Они вообще начали сезон 2021/22 во всех турнирах весьма удачно. Восемь побед и ничья в девяти матчах с разницей мячей 19:3. Но затем покатились.

Против ПСВ мяча они вообще не видели - 27 и 40 процентов. В первом туре против "Динамо" владели 63 процента, но в шестом дома - лишь 36. Против "Барселоны" - 35 и 40. Наставник ПСВ Рогер Шмидт объяснил, что хочет прессинговать, держать соперника подальше от своих ворот, не засыпать и пресекать быстрые атаки. Плану помешали лишь суперсейвы вратаря лиссабонцев.

Ну а в итоге из "Бенфики" его погнали из-за бунта игроков. Отстранение одного из лидеров команды Пицци они не поддержали, бойкотировали тренировки, и у президента Руя Кошты не осталось выбора.

Чистка на переправе

Как будет играть его новая команда против "Динамо"? В турецкой прессе сообщают, что начнет с любимой 4-1-3-2, что желает прессинговать, играть энергично, в его футбол. Жезуш говорит, что встретил игроков с энтузиазмом и желанием преуспеть.

В клубе сейчас спокойнее, чем было в 2018-ом году, когда новый президент Али Коч говорил о 620-ти миллионах долга. Как всегда в Турции, удалось расписать, отсрочить, договориться, покрыть другими кредитами. Клуб все ещё под санкциями Финансового Фейр-Плей, но может подписывать игроков. Жезуш говорит о финансовых ограничениях, но уже доволен подписаниями.

Он успел быстро справиться с главной целью - . Уже на первой пресс-конференции заявив, что каденция этого игрока в клубе закончена.

Клуб желает вернуть лучшие времена. Вернуться в групповой турнир Лиги Чемпионов впервые с сезона 2009/10, не вылетать от македонского "Вардара" и пражской "Славии", не влетать дома "Олимпиакосу" со счетом 0:3 (последние два "достижения" - в сезоне 2021/22). Желает выиграть чемпионат впервые с сезона 2013/14.

Последнее особенно жжет. Представьте себе "Шахтер" или "Динамо" восемь лет без титула чемпиона Украины!Кроме упомянутых вылетов из Еврокубков, в последние годы он запомнился катастрофическим сезоном 2019/20, когда чуть не вылетел из турецкой лиги. Представьте себе "Шахтер" или "Динамо" близкими к вылету из УПЛ! Нет сомнений, что сейчас худшие годы в истории "канареек". Которые они страстно желают прервать.

"Мы больше, чем спортивный клуб. Мы дали Турции столько ветеранов и героев. Мы сделали для страны больше, чем любой другой клуб, " - заявляет Коч. "Поэтому в год столетия Республики справедливо будет выиграть чемпионат".

"Наша главная цель - выиграть чемпионат, " - подтверждает Жезуш. "'И у нас есть все для этого. Инфраструктура клуба наилучшая. Кроме того, меня соблазнила возможность играть в Лиге Чемпионов. Я пришёл не из-за денег. У меня были предложения побольше. Но мне очень понравилась настойчивость президента и болельщиков, заваливших меня сообщениями. Я люблю такую страсть, потому я здесь".

Впрочем, проблемы остаются. Коч сменил десять тренеров за четыре года, подписывал Озила. Новые недорогие бразильцы - никогда не гарантия, да и только-только пришли. Новички Эмре Мор и Брума с проблемным характером и уже давно в стагнации. Немало игроков травмированы или после травм, некоторые новички опоздали и к "Динамо" не успели.

А главная новость - лидер обороны кореец Ким Мин-Дже исключен из заявки, поскольку будет продан. Жезуш признал, что это стало ударом для команды. Пришлось возвращать в лист УЕФА конголезца Тиссерана, уже практически ушедшего. Кроме него, есть ещё исключённые. Не сидящие тихо.

Жезуш затевает чистку прямо во время важных матчей Квалификации Лиги Чемпионов.

Бывший капитан сборной Бурак Йылмаз считает "Фенербахче" фаворитом чемпионата Турции именно благодаря Жезушу. Но вот Рикарду Куарежма, игравший за "Фенер", говорит о клубе и Турции как об "отдельном мире", о совсем другом менталитете. "Не знаю, хватит ли у Жезуша терпения с тем, что всегда там происходит". Контракт он подписал лишь на один год. Он уже оправдывается, что "Динамо" работает вместе 4-5 лет, а он - 4-5 недель.

С ним "Фенер" должен стать сильнее, но не факт, что сейчас, в июле.