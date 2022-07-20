"За всю Украину". Шахтер пожелал удачи Динамо в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 20 июля "Динамо" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне в номинально домашнем поединке будут принимать турецкий "Фенербахче" в польской Лодзи.

Столичный клуб в своих социальных сетях анонсировал встречу. Публикацию прокомментировал официальный аккаунт донецкого "Шахтера", пожелав "бело-синим" успеха.

"Желаем успехов! За всю Украину", — говорится в комментарии "горняков".

К поддержке присоединились перволиговое "Полесье" из Житомира и клуб Украинской Премьер-лиги львовский "Рух".

Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.