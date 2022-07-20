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"За всю Украину". Шахтер пожелал удачи Динамо в матче Лиги чемпионов
Свою поддержку выразили еще два украинских клуба
Фото: ФК Динамо
Сегодня, 20 июля "Динамо" проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Киевляне в номинально домашнем поединке будут принимать турецкий "Фенербахче" в польской Лодзи.
Столичный клуб в своих социальных сетях анонсировал встречу. Публикацию прокомментировал официальный аккаунт донецкого "Шахтера", пожелав "бело-синим" успеха.
"Желаем успехов! За всю Украину", — говорится в комментарии "горняков".
К поддержке присоединились перволиговое "Полесье" из Житомира и клуб Украинской Премьер-лиги львовский "Рух".
Напомним, стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.
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